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Sau khi thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.
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Đâ là thử thách thực sự với các cô gái Việt Nam.
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Hàn Quốc sở hữu nhiều VĐV có khả năng chắn bóng rất tốt.
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Những phương án tấn công của đội bóng xứ Kim chi cũng rất đa dạng, biến hóa.
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Ánh Thảo thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể giúp tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam có được thế trận như mong muốn.
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HLV Nguyễn Ngọc Hoa liên tục có những nhắc nhở học trò.
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Các VĐV Hàn Quốc bắt bước một rất tốt.
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Dù thi đấu đầy nỗ lực, các cô gái Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ, các tình huống phát bóng khó chịu cùng khả năng tấn công hiệu quả của U18 Hàn Quốc.
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Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chấp nhận thua 0-3 (18/25, 13/25, 20/25).
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Ở trận đấu cuối vòng bảng, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Ấn Độ, lúc 13h ngày 3/7.

Ảnh: Asianvolleyball