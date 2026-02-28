Cuộc đọ sức tuyển nữ futsal Việt Nam vs Thái Lan tái hiện trận chung kết năm 2024 tại Philippines. Ở trận đấu đó, các cô gái Việt Nam xuất sắc đánh bại đội bóng xứ Chùa vàng với tỷ số 2-1, giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, ở lần gặp nhau này, Thái Lan có lợi thế sân nhà và đạt phong độ cao. Trong khi đó, tuyển futsal nữ Việt Nam gặp bất lợi khi nằm ở bảng đấu 4 đội, phải căng sức đá liên tục 3 trận đều vào khung giờ trưa.

Tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: FAT

Tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay ở phút thứ 2, Thu Xuân đệm bóng vào lưới Thái Lan, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên chỉ sau 2 phút, từ pha tấn công sắc sảo với hàng loạt đường chuyền chính xác, Thái Lan đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 12, Bubpha có pha dứt điểm vào góc gần giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Bước vào hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn, tuyển futsal nữ Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi kiểm soát. Phút 33, vẫn là Bubpha lập công giúp Thái Lan gia tăng cách biệt lên 3-1. Một phút sau, Arriya nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.

Phút 36, Thanh Ngân rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho tuyển futsal nữ Việt Nam. Tuy nhiên thời gian còn lại là không nhiều, và các cô gái áo đỏ đành chấp nhận thua chung cuộc 2-4. Với kết quả này, tuyển futsal nữ Việt Nam trở thành cựu vô địch, tranh hạng ba với Indonesia, trong khi Thái Lan gặp Australia ở chung kết.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Darika Peanpailun; Paerploy Huajaipetch, Nattamon Artkla, Sasiprapha Suksen, Arriya Saetoen

Việt Nam: Ngô Nguyễn Thùy Linh; Trần Thị Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng