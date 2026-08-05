Đội tuyển Indonesia để thua 0-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, dù được thi đấu trên sân nhà Pakansari.

Tuyển Việt Nam sớm ghi 2 bàn chỉ trong 1/3 thời gian hiệp 1 nhờ công Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long. Sau đó, Nguyễn Xuân Son chốt hạ tỷ số 3-0 trong hiệp 2.

Indonesia tự tin đến mức tự mãn. Ảnh: Kompas

Indonesia chấp nhận thất bại khi chơi dưới sức. Dù Garuda kiểm soát bóng nhiều hơn, các thống kê còn lại cho thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng nhờ lối chơi hiệu quả trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Chuyên gia bóng đá Aris Budi Sulistyo nhận định Indonesia đã không thể hiện được phong độ quen thuộc trong trận thua đậm trước Việt Nam.

Theo ông, nguyên nhân lớn nhất là sự tự tin thái quá của các học trò HLV John Herdman. Điều này dẫn đến sự tự mãn.

Indonesia từng có thành tích rất tốt trước Việt Nam trong giai đoạn 2024, khi thắng 3 và chỉ thua 1 trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Theo Aris, chuỗi kết quả tích cực đó khiến Thom Haye cùng các đồng đội có phần chủ quan và xem nhẹ đối thủ. Kết quả là họ phải nhận thất bại ê chề.

“Indonesia không chơi đúng với phong độ thường thấy. Có lẽ do những kết quả tích cực trước Việt Nam ở các lần gặp gần đây nên các cầu thủ quá tự tin”, chuyên gia chỉ ra.

“Điều đó khiến Việt Nam, đội cảm thấy mình bị xem thường, có thể thi đấu thoải mái hơn và giành chiến thắng”.

Cựu HLV người Indonesia dành nhiều lời khen cho chất lượng chuyên môn cũng như bản lĩnh của tuyển Việt Nam trong trận đấu tối 3/8.

Chuyên gia thừa nhận Việt Nam giỏi hơn. Ảnh: Kompas

Chuyên gia Aris cho rằng chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, với cách chơi phòng ngự chờ thời cơ rồi phản công nhanh, đã khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn.

“Việt Nam rất kỷ luật trong việc bảo vệ khu vực phòng ngự và theo kèm người theo kiểu một đối một. Điều đó khiến Indonesia không thể triển khai lối chơi.

Cách vận hành của Việt Nam mạch lạc và hiệu quả hơn. Cả 3 bàn thắng đều xuất phát từ những pha phản công. Hệ thống phòng ngự của Indonesia hoàn toàn không sẵn sàng để đối phó.

Việt Nam quá dễ dàng tìm thấy khoảng trống, tận dụng tốc độ để đánh bại thủ môn”.

Ở lượt trận cuối bảng A, Indonesia sẽ làm khách trên sân của Singapore, trong khi Việt Nam tiếp Campuchia trên sân nhà.

Indonesia buộc phải đánh bại Singapore nếu muốn nuôi hy vọng vào bán kết.

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