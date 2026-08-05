Theo truyền thông Campuchia, HLV Koji Gyotoku vừa nói lời chia tay với tiền đạo Mat Noron, tiền đạo nhập tịch Abdel Kader Coulibaly và tiền vệ Sieng Chanthea. Đây đều là những nhân tố có vai trò quan trọng trong đội hình Campuchia tại ASEAN Cup 2026.

Được biết, cả 3 cầu thủ này được phép về nhà sớm vì vấn đề sức khỏe. Điều này khiến tuyển Campuchia gặp tổn thất lớn về lực lượng trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026.

Tuyển Campuchia tổn thất lớn về lực lượng.

Sau 4 lượt trận, tuyển Campuchia chỉ giành được 1 chiến thắng 3-0 trước Timor Leste, để thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5. Những kết quả này khiến đội bóng của HLV Koji Gyotoku sớm bị loại trước khi bước vào lượt đấu cuối.

Như vậy, trận Campuchia làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam chỉ mang tính thủ tục. HLV Koji Gyotoku nhiều khả năng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở trận đấu đấu này.

Đánh giá về cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Nhật Bản nói: "Rất khó để so sánh các màn trình diễn với nhau bởi chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ hoàn toàn khác nhau. Mỗi đối thủ lại có một phong cách chơi bóng riêng và mang đến những thử thách khác biệt.

Chúng tôi gặp đối thủ rất mạnh. Việc Campuchia vừa thắng Timor Leste tiếp thêm động lực to lớn cho các cầu thủ trước trận đấu với tuyển Việt Nam".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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