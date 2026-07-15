Khu danh thắng núi Laojun. Ảnh: Imaginechina

Khu danh thắng núi Laojun tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang tuyển dụng vị trí đặc biệt mang tên "người ngắm biển mây" với mức lương 60.000 nhân dân tệ (232 triệu đồng) cho thời gian làm việc 30 ngày.

Người được tuyển sẽ sinh sống trên đỉnh núi từ ngày 16/7 đến 15/8, thời điểm biển mây xuất hiện đẹp nhất trong năm. Ngoài mức lương nêu trên, người trúng tuyển còn được bố trí chỗ ở và các bữa ăn miễn phí.

Công việc chính là ghi hình khung cảnh biển mây tại núi Laojun, quay ít nhất 1 video mỗi ngày và đăng tải lên mạng xã hội, theo Citynewsservice.

Để ứng tuyển, người tham gia cần đăng 1 video do chính mình thực hiện trên nền tảng Douyin, phiên bản TikTok tại Trung Quốc, kèm theo các hashtag do ban tổ chức quy định. Theo thông báo, tiêu chí lựa chọn chủ yếu dựa trên số lượt thích của video, bên cạnh chất lượng nội dung, mức độ lan tỏa và việc tài khoản tuân thủ các quy định của nền tảng.

Khu danh thắng cho biết chỉ những người không phải là nhân viên của đơn vị mới đủ điều kiện tham gia. Ban tổ chức cũng cảnh báo sẽ loại những trường hợp sử dụng các hình thức gian lận để tăng tương tác.

Núi Laojun là ngọn núi nổi tiếng được nhiều du khách biết đến nhờ hiện tượng biển mây đẹp mắt.

Những năm gần đây, nhiều điểm du lịch tại Trung Quốc đã triển khai các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội nhằm thu hút du khách. Việc tuyển "người ngắm biển mây" được xem là một hình thức kết hợp giữa sáng tạo nội dung video ngắn và quảng bá điểm đến.