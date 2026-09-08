Năm 2026, có hơn 1.100 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, nhưng chỉ có 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành tại “Match Day” vào chiều 9/9.

Tại đây, ban tổ chức sẽ gọi tên thí sinh theo đúng thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm thi. Thí sinh có điểm số cao hơn được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Sau khi “Match Day” kết thúc, nhà trường không tiếp nhận yêu cầu thay đổi chuyên ngành đã đăng ký.

Năm nay, chuyên ngành Nội khoa tuyển nhiều nhất với 50 chỉ tiêu, xếp sau là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu, Da liễu với 22 chỉ tiêu…

Năm ngoái, trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú, có 7 thí sinh lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Xếp sau đó là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 thí sinh lựa chọn. Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình cũng là hai chuyên ngành “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên.

Chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Xoay quanh những tranh luận về việc “Match Day” có thể tạo nguy cơ gây tâm lý FOMO hay “chọn bừa”, Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định đây vẫn là mô hình tuyển sinh tiến bộ, minh bạch.

Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai theo thời gian thực, loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Ngoài ra, theo nhà trường, quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành diễn ra tại chỗ, giúp chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện, triệt tiêu tỷ lệ ảo.

Việc này cũng sẽ trao quyền lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bác sĩ. Cụ thể, thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển.

Mỗi thí sinh căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu, để trưởng thành và khẳng định bản thân”.

Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974, đến nay đã đào tạo hơn 6.000 Bác sĩ nội trú. Kết quả thi được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.