Một lần nữa, người hâm mộ Thái Lan lại phải ra về trong thất vọng. Trên sân Kanchanaburi, nơi từng được kỳ vọng trở thành thánh địa bóng đá, “Voi chiến” chỉ để lại hình ảnh rời rạc và cúi đầu trước đối thủ Iraq.

HLV Masatada Ishii bước vào trận chung kết với công thức mới lạ: 3 tiền đạo cắm xếp ngang hàng, trong khi tuyến giữa chỉ còn đúng một người chống chọi.

Thái Lan có trận kém về mọi mặt. Ảnh: Changsuek

Đáng tiếc, đây không phải sáng kiến chiến thuật, mà giống trò chơi liều lĩnh. Đội tuyển Iraq không cần nỗ lực quá nhiều để bóp nghẹt khu trung tuyến, còn hàng công Thái Lan thì chạy loanh quanh như lạc lối.

Căn bệnh chống bóng bổng – mối họa kinh niên – lại bị phơi bày. Một quả tạt đơn giản cũng đủ khiến hàng thủ loạng choạng. Bao năm qua, vấn đề này vẫn chưa được chữa trị.

HLV thay, cầu thủ đổi, nhưng khung thành Thái Lan vẫn mở toang mỗi khi đối thủ nhồi bóng bổng. Thật khó tin đây là đội muốn bước ra châu lục và từng đặt mục tiêu World Cup 2026.

Những cầu thủ được đặt kỳ vọng cũng thi đấu như mơ ngủ. Poramet Arjvirai mờ nhạt như bóng ma, không thể hiện được hình ảnh một tiền đạo vừa gia nhập bóng đá Nhật Bản (Jubilo Iwata).

Supachai Chaided – người được kỳ vọng nối bước Teerasil Dangda – thì bỏ lỡ cơ hội vàng phút bù giờ bằng cú sút ra ngoài không khác gì quả phá bóng. Khi tiền đạo chủ lực run chân trước khung thành, làm sao nói đến giấc mơ vô địch?

Ngược lại, khi Chanathip và Jaroensak Wonggorn xuất hiện ở hiệp 2, khán giả mới được thấy bóng dáng một Thái Lan có ý tưởng, với một số pha bóng giàu sáng tạo.

Chanathip vào sân ghi dấu ấn, nhưng chưa đủ tạo khác biệt. Ảnh: Changsuek

Nhưng quyết định để hai người này ngồi dự bị từ đầu trận khiến tất cả tự hỏi: tại sao phải chờ đến khi mọi thứ đổ bể mới tung con bài tốt nhất? Ông Ishii một lần nữa mất điểm.

Trọng tài có thể yếu kém, gây nên nhiều tranh cãi, đến mức trận đấu suýt đổ vỡ, nhưng không thể lấy điều đó để bào chữa cho thất bại.

Thái Lan thua vì chính mình, vì lối chơi sai từ gốc rễ và sự bạc nhược của những đôi chân không biết gánh trách nhiệm, cũng như hạn chế chiến thuật ngày càng lộ rõ nơi HLV Ishii.

King’s Cup vốn là sân khấu để Thái Lan và HLV Ishii vượt qua áp lực sau cuộc khủng hoảng kéo dài, từ ASEAN Cup 2024 đến vòng loại Asian Cup 2027.

Dẫu vậy, giờ đây giải đấu trở thành tấm gương soi sự thật: đội tuyển này vẫn thiếu bản lĩnh, thiếu ý tưởng, và thiếu cả niềm tin của người hâm mộ.

Buổi tối ở Kanchanaburi khép lại, không phải với khúc khải hoàn, mà bằng nỗi chua chát: Thái Lan vẫn chỉ là “ông vua” trong mơ, còn thực tế thì để cúp rơi vào tay người khác thêm một lần nữa.

(Theo Siam Sport)