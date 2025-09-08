Video Chanathip bị cầu thủ Iraq phạm lỗi thô bạo, trận đấu rơi vào hỗn loạn cuối trận:

Tình huống diễn ra ở phút 90+4 trận chung kết King's Cup 2025, khi chủ nhà Thái Lan bị Iraq dẫn 1-0. Chanathip Songkrasin đang đi bóng gần giữa sân thì bị tiền đạo Mohanad Ali của Iraq phạm lỗi thô bạo từ phía sau.

Tình huống Chanathip bị phạm lỗi thô bạo từ phía sau - Ảnh chụp màn hình

“Messi Thái” nằm đau đớn và phải rời sân bằng cáng, trong khi trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ali. Ngay sau đó, cầu thủ Thái Lan lao tới phản ứng dữ dội, tạo nên cảnh hỗn loạn khi cả hai đội cùng thành viên ban huấn luyện tràn vào sân.

Pha bóng xấu xí cùng màn ẩu đả được quay lại và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Thái Lan, dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Những hình ảnh xấu xí trong trận chung kết King's Cup 2025 - Ảnh: Ball Thai

Hiện tại, Thái Lan chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ chấn thương của Chanathip, nhưng người hâm mộ xứ Chùa vàng đang vô cùng lo lắng cho ngôi sao 31 tuổi này.

Chanathip là gương mặt được yêu mến bậc nhất của bóng đá Thái Lan, từng thành công tại J-League và vẫn giữ vai trò trụ cột đội tuyển. Nếu chấn thương nghiêm trọng, đây là tổn thất lớn cho “Voi chiến”.

Supachok và các đồng đội nổi giận với Mohanad Ali - Ảnh: Ball Thai

Dù phải chơi thiếu người từ phút 76 sau khi Putros nhận thẻ đỏ, Iraq vẫn bản lĩnh giữ vững lợi thế, giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để đăng quang King’s Cup 2025.

Sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Thái Lan thừa nhận chưa bao giờ bị phạm lỗi thô bạo đến thế trong sự nghiệp, anh cũng lên án chỉ trích hành động của cầu thủ bên phía Iraq.

Chanathip đau đớn ở khu kỹ thuật đội nhà - Ảnh: Changsuek

Chanathip bày tỏ: “Trong sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ bị chơi xấu đến mức như vậy. Tôi cảm thấy rất tiếc vì sự cố này. May mắn chỉ là chấn thương cơ, nhưng tôi sẽ phải đi kiểm tra kỹ hơn.

Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng có lẽ anh ta (Mohanad Ali) cũng thấy hối hận. Anh ta còn chưa nói lời xin lỗi. Điều này không nên xảy ra trong một trận bóng đá, nhất là khi đội họ đang nắm lợi thế, còn chúng tôi thì không hề chơi thô bạo. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống như vậy".