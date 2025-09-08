Sau 2 trận thắng trước U23 Bangladesh (2-0) và U23 Singapore (1-0), U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C, chỉ cần một trận hòa trước U23 Yemen là giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng. Dù vậy, trên sân nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chủ trương chia điểm cùng đối thủ, mà đặt mục tiêu giành chiến thắng.

"Chúng tôi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa", HLV Kim Sang Sik tuyên bố.

U23 Việt Nam gặp vấn đề về dứt điểm ở hai trận vừa qua. Ảnh: Anh Đức

Ở hai trận vừa qua, vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam chính là khâu dứt điểm. Trong chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 73%, tạo ra vô số cơ hội.

Công bằng mà nói, đây là trận mà Đình Bắc và các đồng đội không gặp may mắn, tuy nhiên rõ ràng các phương án tấn công của đội chủ nhà thiếu sự hiệu quả, đột biến.

Theo BLV Quang Tùng, ngoài phong độ của các cầu thủ, U23 Việt Nam chưa chơi hết sức ở hai trận vừa qua. Nhưng ở trận gặp U23 Yemen sẽ khác, bởi HLV Kim Sang Sik tung ra đội hình mạnh nhất.

Đội chủ nhà tự tin chiến thắng U23 Yemen. Ảnh: Anh Đức

Ở trận gần nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc làm mới hơn nửa đội hình chính với trung vệ Tuấn Phong, hậu vệ phải Minh Phúc, tiền vệ Thái Sơn, tiền đạo Lê Viktor, Công Phương lần đầu đá chính.

Với trận quyết đấu U23 Yemen, có thể lần đầu tiên tại giải HLV Kim sử dụng bộ khung tối ưu của U23 Việt Nam. Đây cũng sẽ là đội hình hướng tới mục tiêu tranh HCV SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm.

U23 Việt Nam chơi một trận hết sức, nhưng điểm mấu chốt vẫn là khâu dứt điểm. Làm tốt điều này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ giành chiến thắng, vào VCK châu Á với 9 điểm tuyệt đối.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn