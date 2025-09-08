Một U23 Việt Nam hiệu quả kém

Sau chiến thắng trước U23 Singapore, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội nhà dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng, đồng thời hứa sẽ cải thiện khả năng dứt điểm.

Tuy nhiên, vấn đề của U23 Việt Nam không phải chỉ bây giờ mới lộ ra. Thực tế, việc kém hiệu quả trong khâu dứt điểm đã trở thành mối lo từ giải U23 Đông Nam Á 2024.

U23 Việt Nam vẫn ghi bàn...

Nhìn vào thống kê, trong 6 trận đấu từ giải U23 Đông Nam Á cho vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam ghi được 11 bàn thắng. Con số này, nếu xét một cách độc lập, có vẻ không quá tồi.

Nhưng nếu đặt bên cạnh số lượng cơ hội được tạo ra và đẳng cấp của các đối thủ mà U23 Việt Nam đã đối đầu (phần lớn đều bị đánh giá thấp hơn) thì hiệu suất gần 2 bàn/trận là một con số khó có thể chấp nhận, thậm chí thất vọng.

Trước U23 Bangladesh và U23 Singapore, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn phung phí hàng loạt cơ hội thì đây không thể xem thiếu may mắn, mà là hệ quả của kỹ năng dứt điểm quá yếu tới từ U23 Việt Nam.

Cần ông Kim Sang Sik chữa 'bệnh' cho U23 Việt Nam

Phát biểu sau trận thắng tối thiểu U23 Singapore, HLV Kim Sang Sik nói: “Mọi người cũng thấy chúng tôi có rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn của U23 Singapore chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới”. Nghe thì hợp lý, nhưng điều người hâm mộ cần lúc này không phải lời hứa “sẽ”, mà là hành động cụ thể và tức thì từ vị thuyền trưởng.

Các tiền đạo phải rèn kỹ năng dứt điểm liên tục, nhưng trên hết, U23 Việt Nam cần một cơ chế tấn công sắc sảo, đồng bộ hơn thay vì cách triển khai bóng đơn giản và dễ bắt bài.

Nhưng chưa thể khiến HLV Kim Sang Sik hài lòng

Đơn cử như ở trận thắng U23 Singapore, trong nhiều tình huống khi thay đổi trạng thái, các tiền vệ bên phía U23 Việt Nam có xu hướng chững lại giữ vị trí thay vì tiếp tục tiến lên phía trước hỗ trợ tiền đạo gây áp lực đối với hàng thủ đối phương để mở thêm khoảng trống.

Hệ quả, quá nhiều pha dứt điểm buộc phải thực hiện ở ngoài vòng 16m50, do các cầu thủ U23 Việt Nam không tìm thấy đồng đội phía trong, hoặc quá ít để đưa ra các đường chuyền.

Ngược lại, những tình huống nguy hiểm và hay nhất của U23 Việt Nam trong chiến thắng tối thiểu U23 Singapore là các pha bóng xâm nhập vòng 16m50 trước khi trả ngược ra cho đồng đội dứt điểm.

Trận đấu cuối gặp U23 Yemen, U23 Việt Nam chỉ cần hoà là đủ, nhưng điều này chẳng có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc chậm thay đổi đối với hàng công U23 Việt Nam. Đến lúc HLV Kim Sang Sik cần chứng minh, ông không chỉ là một nhà cầm quân giỏi nhận ra vấn đề, đọc trận đấu mà còn là còn biết cách giải quyết một cách triệt để.

