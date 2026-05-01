Khơi thông nhận thức, xóa bỏ hủ tục

Khun Há là xã vùng cao của tỉnh Lai Châu với nhiều dân tộc cùng sinh sống, nơi đời sống nhân dân từng gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt và những rào cản về hủ tục. Nhận thức rõ tuyên truyền là khâu đột phá để thay đổi diện mạo bản làng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đưa thông tin đến tận từng nếp nhà. Đây không chỉ là quá trình truyền tải tri thức mà còn là cuộc cách mạng về nhận thức, giúp phụ nữ xóa bỏ mặc cảm, tự tin tiếp cận với tiến bộ khoa học và các nguồn lực kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phụ nữ Khun Há tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Điểm xuất phát cho mọi sự thay đổi tại Khun Há chính là việc làm mới tư duy cho hội viên, bởi khi nhận thức chưa thông thì mọi nguồn lực hỗ trợ đều khó phát huy hiệu quả. Trước đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vốn là "nút thắt" gây hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng dân số, khiến nhiều học sinh phải bỏ học và rơi vào vòng xoáy đói nghèo do thiếu kiến thức lao động. Nhận diện rõ thách thức này, Hội LHPN xã đã chủ động bám sát Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông từ họp bản, sinh hoạt chi hội đến tuyên truyền miệng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số qua các nhóm Zalo, Facebook đã giúp thông tin về pháp luật, hôn nhân và gia đình được lan tỏa nhanh chóng, xóa bỏ khoảng cách về địa lý.

Nhờ sự kiên trì "mưa dầm thấm lâu" và sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, trạm y tế, đến nay, xã Khun Há đã đạt được thành tựu ấn tượng khi không còn xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ huynh và thanh thiếu niên từng bước được nâng lên.

Không dừng lại ở đó, Hội còn là cầu nối quan trọng giúp phụ nữ tiếp cận với khoa học kỹ thuật và thị trường. Thay vì canh tác theo thói quen lạc hậu, chị em được hướng dẫn cách lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu vùng cao, từ đó nâng cao tinh thần chủ động và trách nhiệm trong lao động sản xuất, biến quỹ đất canh tác vốn hạn hẹp thành những nguồn sinh kế có giá trị cao.

Kiến tạo sinh kế và xây dựng nếp sống mới

Song song với việc thay đổi tư duy, Hội LHPN xã Khun Há đã tập trung khai thác các nguồn lực kinh tế để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo cho hội viên. Đòn bẩy quan trọng nhất chính là sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hội không chỉ dừng lại ở vai trò quản lý, giám sát các tổ vay vốn mà còn lồng ghép việc chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cách sử dụng vốn đúng mục đích, giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt.

Những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ dần hình thành và phát huy hiệu quả, không chỉ cải thiện thu nhập mà còn khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, các nghề truyền thống như thêu dệt cũng được Hội chú trọng duy trì và phát triển, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo thêm việc làm tại chỗ cho chị em lúc nông nhàn.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, lấy tuyên truyền làm trọng tâm. Các chi hội duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường như dọn dẹp đường làng, ngõ bản, thu gom rác thải, chỉnh trang nhà cửa. Hội viên còn tích cực trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tuyên truyền vận động và các giải pháp hỗ trợ sinh kế thực tế đã tạo nên một Khun Há đang chuyển mình mạnh mẽ. Vai trò của Hội LHPN cơ sở vì thế càng được khẳng định, không chỉ là người truyền đạt chính sách mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp phụ nữ vùng cao Lai Châu tự tin làm giàu và đóng góp thiết thực vào hành trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.