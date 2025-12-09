Những năm gần đây, xã Nâm Nung (Lâm Đồng) ghi dấu sự phát triển bằng sự đổi thay rõ nét trong tư duy của người dân về xây dựng nông thôn mới. Điều khiến địa phương này tạo bước tiến bền vững không chỉ nằm ở hạ tầng giao thông, sản xuất hay môi trường sống được cải thiện, mà ở cách mà mỗi người dân bắt đầu nhìn nhận vai trò của mình trong hành trình kiến tạo diện mạo quê hương.

Tại xã Nâm Nung, công tác tuyên truyền vận động được tổ chức theo hướng linh hoạt, sâu sát, phù hợp với đặc thù từng thôn, từng nhóm hộ. Cán bộ xã, thôn, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đến từng gia đình, nắm bắt tâm tư và trao đổi trực tiếp, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng nhiệm vụ phát triển. Sự kiên trì ấy tạo nên chuyển biến lớn trong nhận thức, đưa nhân dân trở thành chủ thể trong mọi phong trào.

Phong trào văn hoá, thể dục thể thao tại xã Nâm Nung được người dân hưởng ứng tích cực.

Kết quả, toàn bộ đường liên xã, liên thôn đã được nhựa hóa, 100% đường nội thôn bê tông hóa. Người dân tích cực hiến đất, góp công, chung sức hoàn thành mạng lưới giao thông rộng, thông suốt – yếu tố then chốt thúc đẩy sản xuất, giao thương và đời sống văn hóa.

Chỉ riêng giai đoạn 2021–2024, cộng đồng đã đóng góp một tỷ đồng để làm 5km đường nông thôn, trồng hơn 3.500 cây xanh, xây dựng tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 1 km và duy trì 21 mô hình tự quản.

Năm 2020–2025, xã triển khai 57 dự án đầu tư công về giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa – thể thao. Các công trình hoàn thành tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội để người dân nâng cao sinh kế, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

Trong sản xuất nông nghiệp, Nâm Nung hình thành vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao rộng 340 ha. Người dân thay đổi thói quen canh tác, từng bước tiếp cận quy trình bền vững: tiết kiệm nước tưới, tưới nhỏ giọt, luân canh tăng vụ, lựa chọn giống cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ đã mạnh dạn xây dựng mô hình vườn mẫu, rẫy mẫu gắn với liên kết tiêu thụ, tạo mức thu nhập ổn định.

Nhờ sự thay đổi trong nhận thức, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 6,5% năm 2020 xuống còn 2,78% năm 2024. Đời sống người dân đi lên, môi trường sống nâng chất, các tuyến đường hoa được duy trì thường xuyên tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng nông thôn văn minh.

Đối với công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc xã xác định rõ nhân dân là trung tâm, còn hệ thống chính trị là lực lượng nòng cốt dẫn dắt, hỗ trợ. Từ cách xác định ấy, mọi phong trào đều được triển khai theo hướng phát huy triệt để sức mạnh đại đoàn kết. Người dân chủ động góp ý, tham gia giám sát, bàn bạc và thực hiện từng hạng mục, từng công trình tại khu dân cư.

Chính quyền xã cũng chú trọng tận dụng hạ tầng thông tin – truyền thông để đưa nội dung tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức: hệ thống loa phát thanh, nhóm mạng xã hội, họp thôn, hội nghị chuyên đề, tuyên truyền lưu động… Nội dung được truyền đạt mạch lạc, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực của đời sống: sản xuất, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ cảnh quan và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra mục tiêu đến năm 2030 đạt tối thiểu 50% tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Để hiện thực hóa, Nâm Nung định hướng huy động tối đa nguồn lực, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng trọng yếu, tăng cường mở rộng các trục giao thông kết nối và tranh thủ nguồn lực cấp trên để nâng cấp quốc lộ 28, các tuyến ngang – dọc qua địa bàn.

Cùng với đó, xã tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến sâu hơn trong nhận thức: người dân xây dựng nông thôn mới không phải để hoàn thành tiêu chí, mà để nâng chất cuộc sống của chính mình.