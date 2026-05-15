Tối 12/5, Trung tâm học tập cộng đồng xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ đợt 2 tại bản Cặt cho người dân trên địa bàn.

Người dân được hỗ trợ bút, vở và một số đồ dùng học tập.

Bản Cặt, xã Nhi Sơn là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp cận thông tin và sử dụng tiếng phổ thông còn hạn chế. Việc mở lớp xóa mù chữ tại địa phương được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào từng bước nâng cao nhận thức, giảm nghèo thông tin và cải thiện đời sống.

Lớp học có 18 học viên tham gia, chủ yếu là người dân chưa biết đọc, biết viết hoặc sử dụng tiếng phổ thông còn hạn chế. Theo kế hoạch, lớp học được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trong thời gian 3 tháng. Đội ngũ giảng viên là các trí thức trẻ tình nguyện trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn nhấn mạnh, công tác xóa mù chữ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phối hợp, hỗ trợ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trong việc mở các lớp học trên địa bàn góp phần xây dựng xã hội học tập và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cũng đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức lớp học; đội ngũ giáo viên tình nguyện đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo không khí học tập gần gũi, dễ hiểu; Ban quản lý bản tăng cường tuyên truyền, vận động học viên tham gia đầy đủ; người dân phát huy tinh thần vượt khó, tích cực học tập để biết đọc, biết viết, sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, từ đó thuận lợi hơn trong lao động sản xuất, tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã hỗ trợ bút, vở và một số đồ dùng học tập cho các học viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập.

Việc tổ chức lớp xóa mù chữ tại bản Cặt thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đối với công tác giáo dục vùng sâu, vùng xa. Qua đó góp phần giảm nghèo thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.