Link xem trực tiếp Thái Lan vs Myanmar:

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Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 với lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson đang dẫn đầu bảng sau 3 trận toàn thắng, đặc biệt chưa để thủng lưới bàn nào. Chỉ cần không thua Myanmar, “Voi chiến” sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu.

Ngay cả khi thất bại, họ vẫn có thể đi tiếp nếu Malaysia không thắng Philippines.

Sau khi xoay tua tới 8 vị trí trong chiến thắng 1-0 trước Philippines, HLV Hudson dự kiến sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Sarach Yooyen, Manuel Bihr và Narubadin Weerawatnodom đều sung sức sau khi được nghỉ, trong khi Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Myanmar đứng thứ ba với 6 điểm và không còn nhiều lựa chọn. Thầy trò HLV Jorn Andersen cần đánh bại Thái Lan để tự quyết cơ hội vào bán kết. Nếu chỉ giành 1 điểm, họ phải chờ Philippines thắng Malaysia.

Khó khăn cho Myanmar là đội trưởng Maung Maung Lwin bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận trước. Win Naing Tun, Lwin Moe Aung và Than Paing vì thế được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công.

Thái Lan: Đầy đủ.

Myanmar: Maung Maung Lwin bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Pathomakkakul, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Ratree Seksan, Yotsakorn Burapha, Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Jarunongkran, Thiangkham, Kakana Khamyok.

Myanmar: Sann Satt Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Zaw Win Thein, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

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