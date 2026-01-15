Giải năm nay có 10 đội tham dự. Chín đội gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và ĐT Việt Nam vào thẳng vòng bảng, trong khi suất còn lại được xác định qua vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ ASEAN Cup - Ảnh: VFF

Việc phân nhóm hạt giống căn cứ vào thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất, theo đó Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm ở nhóm 1 và không chung bảng.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng sẽ vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch qua các trận lượt đi – lượt về từ 15/8 đến 26/8.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, hứa hẹn tiếp tục là ngày hội lớn của bóng đá khu vực.