ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng sẽ vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch qua các trận lượt đi – lượt về từ 15/8 đến 26/8.
Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, hứa hẹn tiếp tục là ngày hội lớn của bóng đá khu vực.
|KẾT QUẢ BỐC THĂM ASEAN CUP 2026
|BẢNG A
|BẢNG B
|Việt Nam
|Thái Lan
|Singapore
|Malaysia
|Indonesia
|Philippines
|Campuchia
|Myanmar
|Brunei/ Timor Leste
|Lào
17h00
ĐT Việt Nam ở vị trí A1, còn ĐT Thái Lan ở vị trí B1.
16h57
Ở vị trí A2 là Singapore, trong khi đó Malaysia thuộc bảng B (B3).
16h56
Myanmar rơi vào bảng B. Indonesia rơi vào bảng A (A3). Philippines thuộc bảng B (B3).
16h54
Đội thắng ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste rơi vào bảng A. Do đó, Lào thuộc bảng B.
16h47
ĐT Brunei và Timor Leste là đội phải đá play-off. Brunei được chơi trên sân nhà ở lượt đi, trong khi lượt về diễn ra tại Timor Leste.
16h44
Với tư cách là đội ĐKVĐ, tuyển Việt Nam mặc định được xếp ở vị trí A1, còn ĐT Thái Lan thuộc vị trí B1. Trong khi đó, ĐT Campuchia được xếp vào vị trí A4.
16h41
Sự xuất hiện của chiếc cúp vô địch ASEAN Cup đầy bất ngờ, sau màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nước chủ nhà Indonesia.
16h22
Sau 15 lần ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup, AFF Cup) được tổ chức, Thái Lan là đội vô địch nhiều lần nhất, với 7 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022). Singapore xếp thứ hai, với 4 lần (1998, 2004, 2007 và 2012). Tuyển Việt Nam 3 lần vô địch, vào các năm 2008, 2018 và 2024.
16h10
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - ông Khiev Sameth phát biểu khai mạc buổi lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026.
16h00
Buổi lễ bắt đầu bằng màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng hiện đại của nước chủ nhà Indonesia gửi đến bè bạn khu vực.
15h55
Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tề tựu đông đủ tại buổi lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026, tại Jakarta (Indonesia). Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Quốc vừa bay từ Ả Rập Xê Út về. Bên cạnh đó là sự góp mặt của cựu danh thủ Lê Công Vinh.
13h55
Giải năm nay có 10 đội tham dự. Chín đội gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và ĐT Việt Nam vào thẳng vòng bảng, trong khi suất còn lại được xác định qua vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.
Việc phân nhóm hạt giống căn cứ vào thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất, theo đó Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm ở nhóm 1 và không chung bảng.
