"Mục tiêu quan trọng nhất của tuyển Bangladesh là chuẩn bị cho trận chính thức gặp Singapore. Việc gặp tuyển Việt Nam rất quan trọng bởi họ là đội hay nhất Đông Nam Á. Thi đấu với tuyển Việt Nam giúp chúng tôi có sự tự tin", HLV Javier Cabrera của Bangladesh phát biểu trước trận đấu.

HLV Javier Cabrera nghiên cứu kỹ về đội hình của tuyển Việt Nam, và khẳng định đội chủ nhà có sức mạnh rất đáng gờm sau khi triệu tập một số cầu thủ nhập tịch chất lượng như Xuân Son, Hoàng Hên.

"Với sự hiện diện của Xuân Son và Hoàng Hên, tuyển Việt Nam đang có đội hình mạnh nhất. Hy vọng tuyển Bangladesh được đối đầu đội hình tốt nhất của Việt Nam", HLV Javier Cabrera nhấn mạnh.

Trong đội hình của Bangladesh, Hamza Choudhury là ngôi sao đáng chú ý nhất. Cầu thủ này vừa mới đặt chân tới Hà Nội vào chiều 24/3 và dự kiến có buổi tập duy nhất vào ngày 25/3. Hamza Choudhury đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh trong màu áo Leicester City. Giá trị chuyển nhượng của anh là 5 triệu Euro (khoảng 150 tỉ đồng).

"Hamza mới có mặt tại Hà Nội. Cậu ấy ổn, nhưng cần thời gian thích nghi với thời tiết và múi giờ. Chúng tôi cần cân nhắc khả năng ra sân của Hamza Choudhury", HLV Javier Cabrera cho biết.

Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Bangladesh lăn bóng và lúc 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.