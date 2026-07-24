"Tôi đánh giá Timor Leste là đối thủ dễ với tuyển Việt Nam. Họ cũng có một số cầu thủ nhập tịch nhưng không đáng ngại. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức thì không vấn đề gì ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam là ĐKVĐ và đủ sức giành chiến thắng", BLV Quang Huy khẳng định.

Theo BLV Quang Huy, tuyển Việt Nam khả năng chưa tung ra đội hình mạnh nhất ngay trận đầu. HLV Kim Sang Sik có một vài điều chỉnh, và sẽ dồn hết sức cho trận "chung kết" bảng A với Indonesia.

Tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác so với Timor Leste. Ảnh: S.N

"Với những gì tôi hiểu về HLV Kim Sang Sik, có thể thuyền trưởng tuyển Việt Nam chỉ tung vào sân đội hình vừa phải khi đấu với Timor Leste. Tuyển Việt Nam tiếp tục được điều chỉnh ở trận tiếp theo gặp Singapore trên sân nhà, và dồn hết sức ở trận đấu với Indonesia.

Ở bảng A, trận tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân khách mang tính quyết định tranh ngôi nhất bảng. Tôi hình dung tuyển Việt Nam bắt nhịp từ từ, làm sao đạt được phong độ tốt nhất trước trận gặp Indonesia", BLV Quang Huy phân tích.

"Tôi chờ đợi một kiểu đá đa dạng, chững chạc của tuyển Việt Nam. Với một trận đấu không quá khó khăn khi gặp Timor Leste, nhà đương kim vô địch sẽ ghi nhiều bàn thắng. Ở trận giao hữu với Myanmar, hàng công của đội tuyển chơi tốt, có những bàn thắng của Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Vì vậy, trận này tôi hy vọng Tài Lộc ghi đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Tôi dự đoán tuyển Việt Nam thắng 3-0", BLV Quang Huy chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Timor Leste lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.