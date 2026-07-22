"Đây là trận đấu rất khó khăn cho Timor Leste vì khoảng cách giữa 2 đội rất lớn, ở mọi khía cạnh, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ, bao gồm hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất và nền tảng phát triển bóng đá. Tuyển Việt Nam đang xếp trên chúng tôi khoảng 100 bậc ở bảng xếp hạng FIFA", HLV Jose Pedro thừa nhận khoảng cách lớn giữa Timor Leste và tuyển Việt Nam trước trận ra quân bảng A, ASEAN Cup 2026.

HLV Jose Pedro thừa nhận tuyển Việt Nam rất mạnh.

Một bất lợi khác là Timor Leste chưa đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế chính thức trên sân nhà. Vì vậy, các trận đấu với tư cách chủ nhà tại ASEAN Cup 2026, trong đó có cuộc đối đầu tuyển Việt Nam lúc 20h30 ngày 24/7, được tổ chức tại Chonburi (Thái Lan).

"Việc không được thi đấu trước khán giả nhà là điều đáng tiếc vì đó là nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, toàn đội cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại để hướng đến màn trình diễn tích cực. Đây cơ hội quan trọng để các cầu thủ Timor Leste tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện và khẳng định sự tiến bộ", HLV Jose Pedro chia sẻ.

Dù thừa nhận tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng HLV 47 tuổi khẳng định Timor Leste vẫn thi đấu hết khả năng, hi vọng có thể tạo ra khó khăn với đối thủ, ông nói: "Chúng tôi bước vào trận gặp nhà đương kim vô địch với tâm thế học hỏi. Nhiệm vụ của Timor Leste là cống hiến hết sức và làm tốt nhất những gì mình có thể".