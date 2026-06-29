Trong thông cáo đăng tải trên kênh Telegram hôm 28/6, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết: “Theo kết quả cuộc thi, các đội đạt thành tích tốt nhất như sau: Hạng nhất thuộc về đội bắn súng của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Tây. Đồng hạng nhì thuộc về các đội của Lữ đoàn tấn công đường không số 38 của Belarus và tuyển bắn súng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội bắn súng của đặc nhiệm quân đội Belarus đã giành giải ba”.

Thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận giải từ ban tổ chức. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus/Belarus Today

Quân đội Belarus tiết lộ các đội tham gia cuộc thi lần này phải trải qua nhiều phần thi đấu để chọn ra xạ thủ, cặp đôi và nhóm xuất sắc nhất, trong đó có các phần thi “Chạm trán bất ngờ với đối phương” và bài thi tiếp sức.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Belarus Today, xạ thủ Do Thanh Tin của đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi tham gia giải đấu như vậy. Đối với tôi, các bài học và kinh nghiệm thu được tại đây rất đáng quý. Tôi thật lòng yêu mến đất nước Belarus và sự hiếu khách của người dân sở tại. Dù cuộc thi sắp kết thúc nhưng tôi mong bản thân có thể đến thăm đất nước Belarus trong tương lai”.

Một xa thủ của tuyển Việt Nam tham gia thi đấu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus/Belarus Today

Các xạ thủ tham gia thi đấu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus/Belarus Today

Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus/Belarus Today