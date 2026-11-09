Tuyển Việt Nam mất thêm 5 cầu thủ vì chấn thương, khiến HLV Kim Sang Sik đối mặt không ít khó khăn trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tại FIFA Days tháng 11.

Những tổn thất ngoài dự tính

Chưa bước vào FIFA Days, HLV Kim Sang Sik đã phải đau đầu với bài toán lực lượng khi tuyển Việt Nam liên tiếp có những biến động về nhân sự, mới nhất là 5 cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương.

Cụ thể, Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh, Lê Phát và Ngọc Bảo phải rút lui sau vòng 7 V-League. Để bù đắp, chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc.

Đáng nói, những tổn thất mới nhất xuất hiện trong bối cảnh tuyển Việt Nam vốn đã thiếu nhiều trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son hay Hoàng Hên. Điều này khiến những tính toán ban đầu của HLV Kim Sang Sik tiếp tục bị xáo trộn, nhất là khi thời gian chuẩn bị cho giải giao hữu tại Thiên Trường không còn nhiều.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với khá nhiều khó khăn ở đợt tập trung đang diễn ra của tuyển Việt Nam

Trong số những cầu thủ vừa rút lui, sự vắng mặt của Hai Long và Tiến Anh ảnh hưởng đến các phương án quen thuộc của ông Kim. Cả hai đều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hiểu cách vận hành và có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Đáng tiếc hơn là trường hợp Lê Phát. Tiền đạo trẻ của Ninh Bình đang có phong độ tốt tại V-League với 4 bàn thắng sau 7 vòng đấu, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội thể hiện trong bối cảnh đội bóng của HLV Kim Sang Sik cần thêm những phương án mới trên hàng công.

Với một đội hình có nhiều gương mặt mới, ông Kim Sang Sik không chỉ phải tìm người thay thế mà còn cần nhanh chóng xây dựng sự gắn kết, giúp các cầu thủ thích nghi với yêu cầu chiến thuật trước khi bước vào hai trận đấu gặp Kygryzstan và Đài Bắc Trung Hoa ít ngày tới.

Nhưng cũng là cơ hội cho tuyển Việt Nam

Nhìn ở chiều ngược lại, những xáo trộn về lực lượng chưa hẳn chỉ mang đến bất lợi cho tuyển Việt Nam, nhất là khi các trận đấu ở FIFA Days tháng 11 mục tiêu quan trọng nhất không đơn thuần nằm ở kết quả.

Việc gọi bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc, bên cạnh Đăng Dương, Nhật Nam, Đức Anh hay Văn Khang trước đó, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm những lựa chọn để kiểm tra năng lực và khả năng thích nghi của các cầu thủ.

Nhưng đây cũng là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik tăng chất cho đội nhà

Tất nhiên, không thể kỳ vọng những gương mặt mới lập tức đáp ứng mọi yêu cầu, đặc biệt khi có rất ít thời gian tập luyện cùng các đồng đội. Nhưng nếu chỉ vì lo ngại kết quả mà tiếp tục ưu tiên những phương án an toàn, cơ hội thử nghiệm sẽ bị bỏ qua khá đáng tiếc.

Vấn đề đặt ra với HLV Kim Sang Sik lúc này là xác định rõ mục tiêu của hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Thuyền trưởng người Hàn Quốc cần duy trì một bộ khung đủ ổn định để bảo đảm cách vận hành, đồng thời trao cơ hội thực chất cho những cầu thủ đang muốn khẳng định mình.

Đây cũng là dịp để đánh giá chiều sâu lực lượng, điều mà 'Những chiến binh sao vàng' từng bộc lộ không ít hạn chế sau ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026. Một đội bóng muốn tiến xa không thể chỉ vận hành tốt khi có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn phải duy trì được sức cạnh tranh trong hoàn cảnh thiếu vắng trụ cột.

Tuyển Việt Nam có thể không bước vào FIFA Days tháng 11 với lực lượng như mong muốn, nhưng nếu tìm được thêm những phương án đủ tin cậy, đợt tập trung này vẫn mang lại giá trị lớn hơn kết quả của hai trận giao hữu.