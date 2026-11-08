Tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức là một trong những cầu thủ hội quân sớm nhất ở tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 8/11, tuyển Việt Nam hội quân tại Ninh Bình, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) trong đợt FIFA Days tháng 11. Do vòng 7 LPBank V-League 2026/27 còn một cặp đấu (Thể Công Viettel vs Thanh Hóa) chưa thi đấu, nên quân số tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ 27 cầu thủ.

Ngay trong buổi sáng, nhiều cầu thủ gồm Olaha Mạnh Đức (CA TPHCM), Văn Vĩ, Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định), Quang Vinh (SLNA), Đình Bắc (CAHN) có mặt tại Ninh Bình. Chiều cùng ngày, nhiều tuyển thủ Việt Nam cũng đã hội quân sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 9/11.

Olaha Mạnh Đức lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: CA TPHCM

Sự có mặt của tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Ở đợt tập trung lần này, nhiều cầu thủ nhập tich như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc... vắng mặt, vì thế Olaha rất được kỳ vọng sẽ tạo nên những nét mới cho lối chơi của tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức sinh năm 1997 tại Lagos, Nigeria. Anh đến Việt Nam và chơi trong máu áo SLNA từ 2017 và hiện đang khoác áo CLB CA TPHCM. Nhờ nhiều năm thi đấu tại Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 có thể thích nghi nhanh với các sơ đồ chiến thuật, lối chơi, cùng những vấn đề ngoài chuyên môn. Đây là điều mà HLV Kim Sang Sik luôn mong muốn với một tân binh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có những đánh giá về tiền đạo này trong hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan sắp tới. Nếu khẳng định được năng lực và duy trì phong độ, Olaha có cơ hội giành một suất đá chính ở tuyển Việt Nam ở chiến dịch Asian Cup 2027 diễn ra vào cuối năm sau.

Về phần mình, Olaha Mạnh Đức cho biết anh rất hạnh phúc khi lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam. Anh cho hay, Patrik Lê Giang là người báo tin cho anh khi HLV Kim Sang Sik công bố danh sách.

Lê Phát là một trong những cầu thủ trẻ nhất của tuyển Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Ở đợt tập trung lần này, ngoài sự có mặt của Olaha Mạnh Đức, nhiều gương mặt trẻ cũng được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Trong hai trận giao hữu sắp tới, tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình trẻ nhất từ trước tới nay.

Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc). Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11, Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.