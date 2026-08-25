tuyen viet nam 5.JPG
Chiều 25/8, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận tái đấu Thái Lan, chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
tuyen viet nam 9.JPG
Tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng, không ai gặp chấn thương. Đây là một tin vui với HLV Kim Sang Sik trước trận đấu mang tính quyết định tranh ngôi vô địch với Thái Lan.
tuyen viet nam 1.JPG
Tuyển Việt Nam có lợi thế dẫn 2 bàn, vì thế khả năng nhập cuộc với lối chơi thong dong, không nôn nóng.
tuyen viet nam 11.JPG
Hai Long là quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Kim Sang Sik. Anh là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi.
tuyen viet nam 4.JPG
HLV Kim Sang Sik luôn mang tới sự bất ngờ cho các đối thủ về lối chơi và nhân sự.
tuyen viet nam 7.JPG
Quang Hải tái hiện cú đánh gót của Đình Bắc trong trận lượt đi.
tuyen viet nam 3.JPG
Sau khoảng 10 phút khởi động với các bài tập làm nóng cơ thể, HLV kim Sang chia tuyển Việt Nam thành 2 nhóm, mỗi nhóm đá phối hợp nhỏ trong phạm vi 1/4 sân. 
tuyen viet nam 6.JPG
Ở bài tập này, tuyển Việt Nam dường như để lộ đội hình xuất phát.
tuyen viet nam 8.JPG
Theo quan sát, nhóm cầu thủ gồm: Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thành Long, Quang Hải, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son... tập cùng nhau. Đây đều là những trụ cột quan trọng của tuyển Việt Nam.
dinh bac.JPG
Đình Bắc quyết tâm ghi bàn giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch. Cá nhân anh cũng hướng tới danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026.
tuyen viet nam 10.JPG
Patrik Lê Giang là chốt chặn an toàn của tuyển Việt Nam. Tính từ đầu giải, anh mới để thủng lưới 1 bàn.
tuyen viet nam 2.JPG

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

                                              Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn