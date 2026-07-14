Chiều 13/7, tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với trận thắng 2-1 trước Gangwon FC. Kết thúc 3 trận đấu tập, thầy trò HLV Kim Sang Sik toàn thắng, ghi 10 bàn và để thủng lưới 2 lần.

Trong 3 trận đấu này, đáng chú ý HLV Kim Sang Sik lần đầu sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam ngay từ đầu hiệp 1, thi đấu trong khoảng 60 phút trước khi thay toàn bộ bằng những phương án dự phòng.

Trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba trận đấu tập của tuyển Việt Nam, Xuân Son cùng các đồng đội thi đấu tốt. Cá nhân Xuân Son cũng ghi bàn thắng (gỡ hoà 1-1). Đây là bàn thứ 2 của anh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Xuân Son ghi 2 bàn trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Việc HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, nhằm có những đánh giá, kiểm chứng sức mạnh cũng như khả năng vận hành lối chơi.

Với những hình ảnh được VFF cung cấp sau trận đấu, có thể dễ dàng nhận thấy đội hình tuyển Việt Nam gồm những gương mặt quen thuộc, sẽ là bộ khung chính ở ASEAN Cup 2026.

Theo đó, ở vị trí khung thành, tân binh Patrik Lê Giang bắt chính, trong khi Đặng Văn Lâm dự bị. Phong độ tốt, khát khao thể hiện trong lần đầu khoác áo ĐTQG của thủ thành CA TP.HCM được HLV Kim Sang Sik đánh giá cao.

Tuyển Việt Nam lộ đội hình mạnh nhất. Ảnh: VFF

Ở bộ ba trung vệ, Duy Mạnh cần thêm thời gian hồi phục sau chấn thương. Người thay anh chơi ở vị trí trung vệ phải được cho là Xuân Mạnh, cùng với Thành Chung và Nhật Minh (trung vệ lệch trái).

Ở phía trên, hai cầu thủ chạy của tuyển Việt Nam là Tiến Anh và Văn Hậu, trong khi người đá tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức, Hai Long, còn Quang Hải đá cao hơn.

Trên hàng tiền đạo, HLV Kim Sang Sik sử dụng những cầu thủ rất chất lượng là Hoàng Hên (tiền đạo phải), Tài Lộc (hộ công), Đình Bắc (tiền đạo trái) và trung phong Nguyễn Xuân Son.

Đây được xem là đội hình gần như tối ưu của tuyển Việt Nam, được HLV Kim Sang Sik đặc biệt kỳ vọng phát huy được hết sức mạnh, bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.