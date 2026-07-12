VCK U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 khởi tranh chiều 12/7, quy tụ 12 đội bóng, được chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết, gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lãnh đạo VFF chúc các đội thi đấu đạt kết quả tốt. Ảnh: VFF

Tâm điểm của bảng A là cuộc đối đầu giữa chủ nhà PVF-CAND và Hà Nội. Đội bóng Thủ đô sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 khi Đình Thịnh tận dụng pha bóng bật ra từ cú dứt điểm của Thiên Phú để đá bồi cận thành thành công.

PVF-CAND giành 1 điểm trong trận ra quân. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, PVF-CAND đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 33 nhờ pha dứt điểm chính xác của Long Vũ. Trong hiệp hai, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Phút 70, Thắng Long đưa được bóng vào lưới Hà Nội sau tình huống đá phạt của Thái Bá Đạt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Các trận đấu mở màn diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng A, TP.HCM có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước An Giang. Nhạc Minh mở tỷ số bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 10, và chính anh hoàn tất cú đúp với bàn thắng ở phút 90+3.

Trước đó, tại bảng B, SLNA và Thể Công Viettel hòa nhau 1-1, trong khi HAGL vượt qua Tây Ninh với tỷ số 2-0 để có khởi đầu thuận lợi tại giải.

Video U21 PVF-CAND 1-1 U21 Hà Nội FC (Nguồn FPT PLay):