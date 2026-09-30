Chiến thắng trước tuyển Việt Nam mang đến sự phấn khích cho truyền thông Thái Lan. Trong bài tường thuật trận đấu, Siam Sport nhấn mạnh “Voi chiến” thể hiện phong độ mạnh mẽ, giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và bảo đảm suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

“Thái Lan thắng Việt Nam 2-0, giành ngôi đầu bảng và vào chung kết ASEAN Cup 2026”, Siam Sport viết.

Thái Lan chấm dứt mạch trận bất bại của Việt Nam. Ảnh: FAT

Đội quân của HLV Anthony Hudson tạo lợi thế ngay phút thứ 10, khi Sarach Yooyen tận dụng bóng bật ra từ pha phá bóng của hàng thủ Việt Nam để mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp Thái Lan có điều kiện triển khai thế trận thuận lợi.

Bài tường thuật cũng nhắc đến tình huống tuyển Việt Nam làm tung lưới Thái Lan ở phút 37, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Đây là thời điểm đội bóng của HLV Kim Sang Sik tiến gần cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

“Việt Nam tưởng như có bàn gỡ hòa khi Tài Lộc thoát xuống vòng cấm đánh bại thủ môn Saranon Anuin. Tuy nhiên, trọng tài nhận tín hiệu từ VAR, kiểm tra tình huống và xác định lỗi việt vị”.

Trong hiệp hai, báo Thái điểm lại hàng loạt tình huống đội nhà có thể gia tăng cách biệt. Sarach Yooyen đá phạt trúng cột dọc, Chanathip Songkrasin xoay người dứt điểm chệch khung thành, còn cú đánh đầu của Peeradol Chamrasamee bị Patrik Lê Giang cản phá.

“Đến phút bù giờ thứ 3, Thái Lan ấn định chiến thắng 2-0. Anan Yodsangwal chọc khe để Chaiyaphon Otton thoát xuống vòng cấm, dứt điểm đánh bại Patrik Lê Giang”.

Niềm vui của truyền thông xứ chùa vàng còn đến từ biến động trên bảng xếp hạng FIFA.

Báo Thái Lan tuyên bố đội nhà là ứng viên vô địch. Ảnh: FAT

Cụ thể, tờ Siam Sport nhấn mạnh Thái Lan “vươn vào top 90 thế giới” sau khi đánh bại Việt Nam, đồng thời đánh giá đội nhà có cơ hội rõ rệt tranh chức vô địch.

“Thái Lan trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch! Theo cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội bóng vươn lên vị trí thứ 90 sau khi giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Việt Nam tụt hai bậc xuống hạng 99 thế giới”.

Trong khi đó, Thairath đưa tin về kết quả trận đấu: “Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0, nhờ các bàn thắng của Sarach Yooyen ở phút thứ 10 và Chaiyaphon Otton ở phút 90+3.

Chiến thắng giúp Thái Lan giành trọn 6 điểm sau hai trận, đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam”.

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