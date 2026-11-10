U23 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước U23 Thái Lan, ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup, tối ngày 10/11.
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Lịch thi đấu CFA Team China Panda Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu U23 Gia Lai VTV Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.
Khoá tập huấn chuyên sâu về dinh dưỡng, kiểm soát thể trạng và phục hồi nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bóng đá do VFF tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/11.
U23 Singapore gây bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Qatar 0-0 trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026, dù phải đối mặt với sức ép liên tục và hàng loạt cơ hội nguy hiểm từ đại diện Tây Á.