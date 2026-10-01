Tuyển Việt Nam tung đội hình mạnh nhất thắng Pakistan
Với tuyên bố đánh bại Pakistan ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam.
Ảnh: V.A
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HLV Nolberto Solano khẳng định Pakistan sẽ làm tất cả để đánh bại tuyển Việt Nam, giành quyền đi tiếp tại FIFA ASEAN Cup 2026.
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