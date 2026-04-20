VTV nắm bản quyền: Lối đi mới thay cho cuộc đua đẩy giá

Việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận thị trường.

Khác với các kỳ trước, nơi nhiều doanh nghiệp và đài truyền hình cùng tham gia đấu giá khiến giá bị đẩy lên cao, lần này VTV đóng vai trò đại diện đứng ra đàm phán. Sau đó, bản quyền sẽ được phân phối lại cho các đơn vị khác nếu có nhu cầu.

Một số nguồn tin cho VietNamNet hay, mức giá bản quyền World Cup 2026 tương đương với mức giá của mùa giải năm 2022 (mức giá bản quyền World Cup 2022 được công bố trước đây khoảng 15 triệu USD). Đây vẫn là con số lớn, nhưng được cho là “dễ thở” hơn nhờ cơ chế đàm phán tập trung.

Đáng chú ý, thương vụ tiếp tục có sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Techcombank, VPBank, cho thấy mô hình xã hội hóa vẫn là “trụ đỡ” chính giúp Việt Nam tiếp cận các sự kiện thể thao toàn cầu.

Tuy nhiên, sở hữu bản quyền mới chỉ là bước đầu. Bài toán thực sự nằm ở khâu khai thác.

TVAD chào giá 100 tỷ bản quyền cho mỗi đơn vị truyền hình

Điểm gây tranh cãi lớn nhất hiện nay không nằm ở giá mua từ FIFA, mà ở giá bán lại trong nước.

TVAD – đơn vị khai thác quảng cáo của VTV đã đưa ra mức giá khoảng 100 tỷ đồng cho các kênh truyền hình trả tiền nếu muốn chia sẻ bản quyền World Cup 2026. Con số này được một kênh truyền hình trả tiền chia sẻ rằng cao hơn khoảng 50% so với kỳ World Cup 2022.

Với các nhà đài trả tiền, đây gần như là một “bài toán khó”. Thứ nhất, khung giờ thi đấu tại Bắc Mỹ khiến phần lớn các trận rơi vào khoảng từ 2h đến 11h sáng theo giờ Việt Nam, thời điểm rất khó thu hút lượng lớn người xem, kéo theo giá trị quảng cáo sụt giảm. Thứ hai, thị trường quảng cáo đang dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số. Doanh thu quảng cáo truyền hình vì thế không còn đủ sức “gánh” các thương vụ bản quyền đắt đỏ như trước.

Trong bối cảnh đó, việc bỏ ra 100 tỷ đồng để mua lại bản quyền trở thành một quyết định đầy rủi ro. Nhiều đơn vị cho biết khả năng thu hồi vốn là rất thấp, thậm chí chắc chắn lỗ.

Mức giá 100 tỷ vì thế đang trở thành “nút thắt” lớn nhất, quyết định việc World Cup 2026 có được chia sẻ rộng rãi hay không.

Bản quyền thể thao bước vào giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết

Nếu các đài truyền hình trả tiền không tham gia mua lại bản quyền, một kịch bản đáng chú ý có thể xảy ra: VTV trở thành đơn vị gần như độc quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam.

Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều kỳ World Cup gần đây, khi bản quyền thường được chia sẻ rộng rãi giữa các nền tảng.

Ở góc độ khán giả, việc VTV phát sóng miễn phí trên đa nền tảng (TV, Internet, di động…) vẫn đảm bảo quyền tiếp cận. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các đài trả tiền có thể khiến hệ sinh thái phân phối nội dung bị thu hẹp.

Quan trọng hơn, điều này phản ánh một thực tế: mô hình kinh doanh bản quyền thể thao tại Việt Nam đang đứng trước áp lực lớn.

Chi phí mua không giảm, nhưng khả năng khai thác ngày càng hạn chế. Khi quảng cáo truyền hình suy yếu và hành vi người xem thay đổi, những thương vụ như World Cup dần chuyển từ “cơ hội kiếm tiền” thành “bài toán cân đối tài chính”.

World Cup 2026 với 48 đội và 104 trận đấu là kỳ lớn nhất trong lịch sử, nhưng cũng có thể là kỳ đặt ra nhiều thách thức nhất cho các đơn vị truyền hình Việt Nam. Việc VTV đứng ra “gánh” bản quyền là một bước đi giúp ổn định thị trường, tránh cuộc đua đẩy giá. Nhưng mức giá bán lại 100 tỷ từ TVAD sẽ khiến cho các đơn vị truyền hình trả tiền cân nhắc bài toán kinh doanh.

Trong dài hạn, câu hỏi không chỉ là ai phát sóng World Cup, mà là mô hình nào sẽ giúp các sự kiện thể thao lớn tồn tại bền vững tại Việt Nam. Khi chi phí ngày càng cao, khán giả quen với việc xem miễn phí, còn doanh thu quảng cáo suy giảm, bài toán bản quyền thể thao đang bước vào một giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết.