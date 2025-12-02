Trong phiên giao dịch ngày 2/12, thị trường ngoại hối đón nhận tín hiệu khá tích cực khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống 25.153 đồng/USD sau khi giảm 1 đồng trong phiên đầu tuần.

Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn hiện là 23.895 VND/USD, tỷ giá trần là 26.411 VND/USD.

Giá USD trên thị trường chợ đen giảm 100 đồng, xuống 27.520 đồng (mua) và 27.620 đồng (bán). Đây là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của đồng USD trên thị trường tự do. Trong phiên đầu tháng, USD tự do đã giảm khoảng 30 đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường ngân hàng, đã xuất hiện một hiện tượng khác lạ. Thay vì giá bán USD được các ngân hàng thương mại neo ở mức trần theo quy định, một vài ngân hàng đã giảm thấp hơn cả giá tối đa.

Ngoài ra, giá mua vào được các ngân hàng điều chỉnh tăng lên khá mạnh. Vietcombank niêm yết USD mua vào và bán ra tương ứng ở mức 26.140 đồng và 26.410 đồng, giá mua tăng 7 đồng và giá bán hạ 3 đồng so với cuối ngày thứ Hai.

Techcombank niêm yết giao dịch mua - bán ở mức 26.177 đồng và 26.410 đồng, tăng 5 đồng ở chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với cuối ngày 1/12...

Dù USD trên thị trường tự do đã giảm khá mạnh trong hơn một tuần qua, chênh lệch tỷ giá chính thức và chợ đen vẫn ở mức cao, kéo dài từ giữa tháng 10 tới nay.

Tỷ giá USD/VND có xu hướng hạ nhiệt. Ảnh: NK

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cao hơn thị trường chính thức khoảng 1.380 đồng ở chiều mua vào và 1.210 đồng ở chiều bán ra.

USD trên thị trường tự do bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 10 trong bối cảnh thị trường vàng khi đó sốt nóng, giá vàng nhẫn tăng vọt lên gần 160 triệu đồng/lượng (giá bán) ở một số thương hiệu nổi tiếng và lên tới 170 triệu đồng/lượng ở thị trường tự do. Người dân cũng có tâm lý găm giữ ngoại tệ.

Trong tuần cuối tháng 11, USD trên thị trường chợ đen treo cao trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Giới đầu tư có lúc đánh cược xác suất Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 10/12 chỉ có 20%.

Tuy nhiên, gần đây, tỷ lệ này đã tăng mạnh lên gần 90%.

Lãi suất tiền gửi VND trên hệ thống ngân hàng rục rịch tăng lên trong vài tuần gần đây đã góp phần giúp tỷ giá hạ nhiệt.

Tỷ giá USD/VND tự do giảm trong những ngày gần đây còn do đồng USD trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - đã giảm xuống ngưỡng 99 điểm, thay vì mức trên 100 điểm trong tuần cuối tháng 11.

Một điểm đáng chú ý nữa là từ 1/12, Fed chính thức chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT). Thay vì tái đầu tư tiền thu được từ các chứng khoán đáo hạn, Fed đã cho phép chúng tự động rút khỏi bảng cân đối với một giới hạn nhất định mỗi tháng.

Bên cạnh đó, hôm 1/12, Fed đã bơm thanh khoản 13,5 nghìn tỷ USD trên hệ thống ngân hàng - con số rất lớn, vượt cả đỉnh điểm của bong bóng Dot Com. Điều này có thể khiến đồng USD suy yếu, qua đó giảm áp lực tỷ giá ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Hiện tượng USD trên thị trường tự do giảm liên tiếp trong nhiều phiên được kỳ vọng sẽ kìm hãm đà tăng của giá vàng trong bối cảnh giá mặt hàng kim loại này trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong vài phiên gần đây.

Giá vàng giao ngay hôm 1/12 có lúc lên tới 4.260 USD/ounce, dù chưa vượt đỉnh 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10 nhưng đã khiến vàng miếng SJC lên đỉnh cao 155 triệu đồng/lượng.

Việc Fed dừng QT được đánh giá cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiều thị trường tài sản, trong đó có chứng khoán, tiền số, tiền tệ, vàng bạc, bất động sản, không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nước trên thế giới.

Khi đồng USD suy yếu, giá các loại tài sản tính bằng đồng USD có xu hướng lên.

Dù vậy, thị trường tiền số có dấu hiệu đi ngược xu hướng chung. Bitcoin phiên 1-2/12 giảm mạnh, có lúc xuống 84.000 USD/BTC trong bối cảnh thị trường tiền số trong “mùa đông crypto”. Dòng tiền đang nghi ngờ và rút khỏi kênh đầu tư này.

Dù tỷ giá USD/VND giảm nhưng đây vẫn là giai đoạn căng thẳng thường thấy, vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu ngoại tệ tăng lên. Bên cạnh đó, NHNN vẫn phải cân nhắc bơm thanh khoản cho hệ thống khi lãi suất trên thị trường ngân hàng vẫn ở mức rất cao, có lúc lên 6%/năm.