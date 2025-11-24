Vàng thế giới giảm, trong nước đứng giá

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, sáng 24/11, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm gần 18 USD (-0,45%), xuống 4.048 USD/ounce (129,4 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng) sau hơn 4 tuần biến động rất mạnh.

Mức giá này thấp hơn so với đỉnh cao kỷ lục 4.381 USD/ounce đạt được hôm 21/10, trước khi lao dốc xuống 3.890 USD/ounce vào ngày 28/10, rồi lại tăng nhanh lên 4.235 USD/ounce vào ngày 13/11. Trong tuần qua (17-21/11), giá vàng có xu hướng đi ngang trong khoảng 4.000-4.100 USD/ounce, phản ánh sự do dự của thị trường trước các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Tính chung, giá vàng đã trải qua hơn một tháng biến động theo xu hướng giảm, mất tổng cộng 318 điểm, tương đương giảm khoảng 7,6%. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, trong vòng 6 tháng qua, giá vàng vẫn tăng khoảng 22,5%. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng kim loại quý tăng ấn tượng 54,2%.

Sự biến động mạnh mẽ này khiến các nhà đầu tư phải thận trọng, đặc biệt khi thị trường đang bước vào một giai đoạn đầy áp lực với hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng gần đây giảm là áp lực chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng giá kỷ lục. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm thời hạ nhiệt, cùng với việc chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa, đã làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Giá vàng giảm vào đầu tuần mới. Ảnh: HH

Yếu tố quan trọng khác là Nga, một trong những quốc gia sở hữu vàng nhiều nhất thế giới (đứng thứ 5 với hơn 2.300 tấn), đang bán vàng để đối phó với sức ép ngân sách và tỷ giá, tạo thêm áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục mạnh tay giảm lãi suất. Kỳ vọng này đã giảm từ mức trên 90% hồi cuối tháng 10 xuống còn 65% vào giữa tháng 11, hiện chỉ còn hơn 20% trước cuộc họp ngày 10/12.

Nhiều quan chức Fed đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chính sách tiền tệ, nhấn mạnh rằng chưa cần giảm lãi suất thêm nữa. Điều này khiến thị trường vàng chịu áp lực lớn trong hơn 2 tuần tới, dù đang được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 4.000 USD/ounce nhờ nỗi lo lạm phát leo thang, các nước tiếp tục bơm tiền, đồng tiền mất giá và bất ổn địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco, trong 13 nhà phân tích tham gia, chỉ 2 người dự báo giá vàng tăng tuần này. Ngược lại, 31% dự báo giảm và 54% cho rằng đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 61% vẫn lạc quan, 19% dự báo giảm và 20% cho rằng vàng đi ngang.

Chịu nhiều áp lực trong tuần mới

Hiện tại, vàng còn chịu thêm áp lực từ sự hồi phục của đồng USD, trong bối cảnh kỳ vọng Fed giảm lãi suất suy giảm và thị trường chứng khoán Mỹ đang trong đợt bán tháo mạnh. Vàng có thể bị bán ra để hỗ trợ kênh đầu tư chứng khoán. Đồng USD tăng còn do tiến triển của kế hoạch hòa bình cho Ukraine và việc Mỹ - Saudi Arabia đẩy mạnh hợp tác.

Hiện giá vàng vẫn trụ vững trên đường trung bình động 50 ngày, nhưng nếu phá vỡ xuống dưới mức này, xu hướng giao dịch có thể thay đổi hoàn toàn.

Trên Kitco, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định, vàng có thể cần thêm thời gian trước khi bước vào một xu hướng tăng bền vững, dù quyết định lãi suất của Fed trong tháng tới có thể làm thay đổi cục diện.

Trong khi đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhấn mạnh các yếu tố cơ bản không thay đổi và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương không suy giảm. Ông tin rằng vàng đang có một mức sàn vững chắc; nếu giá điều chỉnh, các ngân hàng trung ương sẽ mua vào thay vì bán ra, giúp vàng còn dư địa tăng.

Tuần này (24-28/11), loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố dồn dập trong ba ngày đầu tuần, khi Chính phủ Mỹ tiếp tục xử lý lượng báo cáo tồn đọng sau thời gian đóng cửa.

Sáng thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận báo cáo PPI và doanh số bán lẻ tháng 9, cùng với dữ liệu nhà chờ bán tháng 10. Đến thứ Tư là loạt số liệu công bố trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính sơ bộ GDP quý III, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), doanh số nhà mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Thứ Năm, thị trường Mỹ bước vào kỳ nghỉ. Những con số này có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất của Fed, từ đó tác động đến giá vàng.

Mặc dù chịu nhiều áp lực giảm ngắn hạn, vàng vẫn được dự báo sẽ tăng giá trong năm 2026 nhờ Mỹ tiếp tục xu hướng nới lỏng tiền tệ, nợ công toàn cầu tăng nhanh và bất ổn địa chính trị khó lường khi trật tự thế giới thay đổi. Theo nhiều tổ chức tài chính lớn, vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong năm tới.

Tuy nhiên, cũng có những kịch bản xấu. UBS - một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Thụy Sĩ - vừa nâng dự báo giá vàng giữa năm lên 4.500 USD/ounce (từ 4.200 USD), đồng thời đẩy mức kỳ vọng tăng mạnh nhất lên tới 4.900 USD/ounce nếu rủi ro tài chính và chính trị toàn cầu leo thang. Nhưng UBS cảnh báo, giá vàng có thể giảm xuống 3.700 USD/ounce trong kịch bản xấu nhất.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee vừa giới thiệu một dự luật, mà nếu được thông qua, sẽ kích hoạt cuộc kiểm kê toàn diện đầu tiên đối với dự trữ vàng của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng dự luật này khó được thông qua nhanh chóng, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đủ tạo thêm biến động cho thị trường vàng.

Trong nước, sáng 24/11 giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá vàng nhẫn ít biến động. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).