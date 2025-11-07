Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam.

“Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” đã đề ra hàng loạt chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các yêu cầu: 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm...

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước tháng 10/2025 đạt 39,98%.

Theo số liệu của Bộ KH&CN, tính đến 26/10, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 39,98%, trong đó khối bộ đạt 54,46%, và tỷ lệ của khối tỉnh, thành phố là 16,94%.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước tháng 10/2025 đã tăng 1,72%.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã tiếp tục tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương tại các điểm giao dịch và tổ chức lưu động đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư.

Thống kê cho thấy, trong thời gian từ ngày 20/9/2025 đến ngày 20/10/2025, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển trả được hơn 38.359 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Bộ KH&CN cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện nay, đó là: Tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, ngành ở mức trung bình: 50%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ số hóa hồ sơ của các bộ, ngành còn thấp, lần lượt đạt 53,5% và 55,5%; tỷ lệ tái sử dụng thông tin, dữ liệu còn thấp, đạt 58,5% với khối địa phương và bộ, ngành 4,05%.

Bộ KH&CN cũng nhận định, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến doanh nghiệp có khả năng không đạt 100% đến hết năm 2025. Ngoài ra, hiện nay năng lực số của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế.