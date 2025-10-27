“Yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu” vừa được UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn. Yêu cầu này nhằm thực hiện Chỉ thị 24 ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Danh mục 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu không thu hồ sơ giấy.

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội về nội dung nêu trên. “Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào”, văn bản của UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ.

Các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát, xây dựng và trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, cùng với việc công bố danh mục 767 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố đã thông báo, từ ngày 3/9, Trung tâm chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Việc này mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, như: Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần; được miễn phí, lệ phí đối với một số thủ tục hành chính theo chính sách của thành phố; được minh bạch hóa việc tiếp nhận trong quá trình nộp hồ sơ, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có thể xảy ra....