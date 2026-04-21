Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm khi dòng tiền đổ vào các cổ phiếu trụ cột, trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào mùa đại hội cổ đông với nhiều thông tin tích cực và kế hoạch kinh doanh ấn tượng.

Sự tăng mạnh của nhiều cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm cổ phiếu “họ Vin” nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, giúp thị trường bứt phá.

Đến 10h sáng 21/4, chỉ số VN-Index tăng gần 23 điểm (+1,2%) lên gần 1.860 điểm. VN30-Index cũng tăng ở mức tương tự, lên 2.033 điểm.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng bứt phá. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng hơn 9.000 đồng lên trên 200.000 đồng/cp, tương đương hơn 400.000 đồng/cp nếu chưa tính chia tách theo tỷ lệ 1:1 gần đây.

Đây là mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu Vingroup.

Với mức giá này, Tập đoàn Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có vốn hóa vượt ngưỡng 1,5 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng mạnh, thêm 10.000 đồng lên 155.000 đồng/cp - mức giá cao chưa từng có. Vincom Retail (VRE) tăng 950 đồng lên 30.300 đồng/cp.

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG), do ông Trần Đình Long làm chủ tịch, tăng 1.000 đồng lên 29.450 đồng/cp. Cổ phiếu Masan (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng 1.100 đồng lên 80.900 đồng/cp.

Ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng ấn tượng thêm 5.000 đồng lên 180.300 đồng/cp dù giá xăng dầu vẫn ở mức cao và tình hình Trung Đông vẫn diễn biến khó lường.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có nhiều mã tăng điểm như: BIDV (BID), HDBank (HDB), LPBank (LPB), Sacombank (STB).

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong bối cảnh bước vào mùa đại hội cổ đông năm 2026, khi nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch kinh doanh và triển vọng tích cực. Chỉ số VN-Index đã tăng 4 tuần liên tiếp, với mức tăng khoảng 90 điểm và hiện đã vượt vùng kháng cự 1.850 điểm.

Động lực thị trường đến từ các thông tin lạc quan tại đại hội đồng cổ đông, như mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao, mở rộng hoạt động và kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng thị trường.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực ngay từ quý I, như HSC với doanh thu tăng 48% và lợi nhuận tăng 28% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán cũng đặt kế hoạch lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, phản ánh niềm tin vào chu kỳ tăng trưởng mới. Những thông tin này góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư, giúp dòng tiền duy trì trên thị trường dù vẫn xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn.

Vinhomes cũng vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 60.000 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ so với phương án trước; doanh thu dự kiến 285.000 tỷ đồng, tăng 35.000 tỷ đồng.

Với một loạt phiên tăng điểm gần đây, cổ phiếu Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) đã gia tăng vốn hóa thêm khoảng 50%, qua đó giúp ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục lên một mức giàu có mới.

Theo Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tính tới sáng 21/4 đạt 31,7 tỷ USD, xếp thứ 70 trên thế giới và giàu nhất Đông Nam Á.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ hai trong số những người giàu nhất khu vực ASEAN, sau ông Prajogo Pangestu của Indonesia. Tuy nhiên, tài sản của ông Prajogo Pangestu giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm, từ hơn 44 tỷ USD về còn dưới 20 tỷ USD.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng đang đứng trước cơ hội hưởng lợi lớn từ loạt dự án hạ tầng và đại đô thị quy mô. Nổi bật là dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD trên diện tích hơn 6.000ha, được kỳ vọng sẽ kết nối trực tiếp với khu đô thị Vin Cổ Loa tại Hà Nội thông qua tuyến đường sắt cao tốc lên tới 350 km/h, mở ra không gian phát triển liên vùng.

Song song đó, dự án Vinhomes Olympic tại Thường Tín với quy mô hơn 10.000ha cũng được đánh giá hưởng lợi đáng kể từ kế hoạch mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua trục Giải Phóng - Thường Tín. Tuyến đường này dự kiến mở rộng lên tới 90m, đóng vai trò là trục giao thông xương sống, kết nối trực tiếp đại đô thị với trung tâm, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy nhu cầu ở thực và gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực.