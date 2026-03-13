Forbes vừa công bố danh sách top 200 tỷ phú USD thế giới. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đứng ở vị trí 93 với tài sản ước tính khoảng 27,7 tỷ USD. Đây là con số được Forbes tính đến ngày 1/3.

Còn tính theo thời gian thực, tới ngày 13/3, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản là 23,6 tỷ USD, xếp thứ 107 trên thế giới.

Trước đó, hôm 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma, người khi đó sở hữu 29,6 tỷ USD.

Với khối tài sản 27,7 tỷ USD tính theo danh sách 200 người giàu nhất được Forbes công bố, ông Vượng giàu gấp hơn 4 lần so với ông Donald Trump và vượt qua nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới như: Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee (27 tỷ USD, xếp hạng 95), nhà sáng lập kiêm CEO BYD Vương Truyền Phúc (21,5 tỷ USD, xếp hạng 116)…

Ông Vượng ghi nhận tài sản tăng gấp 4 lần so với năm ngoái và gấp khoảng 18 lần so với thời điểm lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới.

Cũng theo Forbes, năm 2026 Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD, là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương (3 tỷ USD); bà Phạm Thúy Hằng (2,1 tỷ USD) và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Bà Phạm Thu Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng, còn bà Phạm Thúy Hằng là em bà Hương.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Như vậy, theo danh sách của Forbes, Việt Nam có 8 tỷ phú USD, gồm: ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng, ông Ngô Chí Dũng.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam năm 2013, với khối tài sản khi đó là 1,5 tỷ USD. Ông Vượng học tập tại Nga và khởi nghiệp với một doanh nghiệp mì ăn liền tại Ukraine vào những năm 1990 trước khi trở về Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Bà hiện là Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là Chủ tịch Công ty GSM - đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM.

Tài sản của ông Vượng và những người liên quan tăng mạnh trong khoảng một năm qua chủ yếu do cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) tăng mạnh.

Tập đoàn Vingroup gần đây hưởng lợi từ thông tin về một loạt đại dự án lớn trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, hạ tầng, giao thông, năng lượng, công nghệ…

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc, trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh và công nghiệp nặng… như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (925 nghìn tỷ đồng); Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; 2 nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng… Bên cạnh đó, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Hồi tháng 5/2025, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân". Kinh tế tư nhân được đặt ngang hàng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, cùng giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Kinh tế tư nhân được hưởng nhiều cơ chế đặc biệt như chính sách hỗ trợ tín dụng, được hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh,…

Trên thế giới, theo bảng xếp hạng của Forbes, có 3.428 tỷ phú, nhiều hơn 400 người so với năm ngoái, với tổng tài sản hơn 20 nghìn tỷ USD. CEO Tesla Elon Musk giàu nhất với 839 tỷ USD. Hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin xếp sau với tài sản tương ứng là 257 tỷ USD và 237 tỷ USD.