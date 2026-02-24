Thông tin trên đang gây sốt trong cộng đồng người dùng ô tô tại Việt Nam. Một định hướng mới trong lĩnh vực công nghiệp ô tô vừa được ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco chia sẻ trong thông điệp ngày khai Xuân Bính Ngọ năm 2026 gửi cán bộ, nhân viên hôm 23/2. Đây được xem là bước chuyển từ lắp ráp, phân phối ô tô ngoại sang xây dựng thương hiệu riêng.

Cụ thể, trong Thông điệp số 21 năm 2026 gửi cán bộ, nhân viên, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cho biết "dựa trên kinh nghiệm và thành công của xe bus và xe tải mang thương hiệu Thaco, Thaco Auto sẽ giới thiệu và bán hàng dòng sản phẩm minibus mang thương hiệu Thaco vào tháng 6/2026, xe du lịch thương hiệu Thaco vào năm 2027. Trong đó, chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa, đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ phụ tùng".

Theo định hướng được ông Trần Bá Dương công bố, Thaco Auto cũng tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ, trong đó có mô hình showroom xe du lịch đa thương hiệu và hệ thống showroom xe tải nhẹ, xe du lịch phổ thông tại các xã, phường.

Hiện nay, Thaco Auto là một trong những doanh nghiệp ô tô có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, với tổ hợp sản xuất – lắp ráp tại Chu Lai (Quảng Nam). Doanh nghiệp đang lắp ráp và phân phối các thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot; đồng thời phân phối và lắp ráp BMW, phân phối xe MINI ở phân khúc xe sang cao cấp. Ở mảng xe thương mại, Thaco phát triển các dòng xe tải, xe bus và xe chuyên dụng mang thương hiệu Thaco, tỷ lệ nội địa hóa đạt đến 70%.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm thương hiệu do Thaco lắp ráp và phân phối có thời điểm chiếm khoảng 30–35% thị phần xe du lịch trong nước, tùy theo từng năm. Tuy nhiên, toàn bộ các sản phẩm này đều mang thương hiệu nước ngoài.

Theo kế hoạch, năm 2026, Thaco Auto đặt mục tiêu doanh số hơn 96.600 xe, doanh thu 65.500 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD, với khoảng 13.000 nhân sự và hơn 1.000 tỷ đồng chi đầu tư. Năm 2027, doanh thu dự kiến đạt 72.000 tỷ đồng, gắn với việc tham gia phân khúc ô tô du lịch thương hiệu riêng.

Hiện, thị trường ô tô Việt Nam mới có một doanh nghiệp phát triển ô tô du lịch mang thương hiệu Việt Nam là VinFast, được thành lập từ năm 2019, tập trung vào chiến lược xe điện.

Thị trường ô tô còn lại trong 30 năm qua do các hãng xe nước ngoài chi phối như Toyota, Honda, Ford, Mercedes-Benz... Hơn 10 công ty sản xuất ô tô tại Việt Nam đều là mô hình lắp ráp, phân phối thương hiệu ngoại và quyền quyết định chuỗi cung ứng và chiến lược sản phẩm đều thuộc công ty mẹ ở nước ngoài. Các thương hiệu xe du lịch phổ thông và hạng sang còn lại là nhập khẩu đơn thuần. Việc Thaco công bố lộ trình phát triển ô tô du lịch thương hiệu riêng vì vậy được đánh giá là bước đi đáng chú ý, nhưng cũng đặt ra thách thức về năng lực nghiên cứu – phát triển và khả năng cạnh tranh khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Hiện, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển công nghiệp ô tô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Theo dự thảo mới đây, mục tiêu lớn của chiến lược là phát triển xe nội địa, đưa tỷ lệ tiêu thị xe trong nước lên 80-85%, vươn lên làm chủ chuỗi cung ứng, làm chủ công nghiệp ô tô.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ ý kiến về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!