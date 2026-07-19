Chưa thật sự hay

Tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Myanmar trong trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026. Bốn bàn thắng của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc phản ánh sự vượt trội về chất lượng đội hình cũng như khả năng tận dụng cơ hội của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Nếu nhìn vào tỷ số, đây là màn tổng duyệt gần như hoàn hảo. Hàng công tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nhiều cầu thủ ghi bàn, các phương án hãm thành được vận hành khá đa dạng. Đặc biệt tuyển Việt Nam kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước Myanmar.

Thế nhưng, dù Myanmar không phải đối thủ đủ mạnh để tạo sức ép liên tục, song mỗi khi đội khách tổ chức phản công (đặc biệt nửa cuối hiệp 1) hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ những khoảng trống rất lớn.

Có thời điểm, khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự bị kéo giãn, tạo điều kiện để đối phương khai thác khoảng trống trước mặt các trung vệ hoặc phía sau hai biên. Nếu các chân sút Myanmar sắc bén hơn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phải trả giá bằng một hoặc hai bàn thua.

Đó là những tình huống chắc chắn không thể khiến HLV Kim Sang Sik cảm thấy hài lòng, bất chấp chiến thắng với cách biệt bốn bàn.

Giá trị 'lời cảnh báo'

Điều tích cực nhất sau chiến thắng trước Myanmar có lẽ không nằm ở kết quả 4-0, mà ở việc tuyển Việt Nam vẫn còn nhìn thấy những vấn đề cần hoàn thiện trước khi ASEAN Cup khởi tranh.

Myanmar rõ ràng không phải phép thử đủ lớn. Đội bóng này chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chất lượng tấn công cũng không thể so sánh với những đối thủ như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik nhìn nhận ra nhiều vấn đề cần chỉnh sửa trước khi bước hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup

Nếu những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự vẫn xuất hiện khi bước vào giải đấu chính thức, tuyển Việt Nam phải đối mặt với những sức ép lớn hơn rất nhiều.

Nhìn ở góc độ tích cực, việc những hạn chế ấy xuất hiện ngay trong trận giao hữu cuối cùng lại là điều đáng mừng. HLV Kim Sang Sik vẫn còn quỹ thời gian nhằm điều chỉnh, nhắc nhở và hoàn thiện cách vận hành của cả hệ thống trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Bốn tuần chuẩn bị, toàn thắng giúp tuyển Việt Nam có nền tảng tốt về thể lực, chiến thuật cũng như sự tự tin. Nhưng điều quan trọng hơn cả đoàn quân của ông Kim Sang Sik không bước vào ASEAN Cup với tâm thế tự mãn.

Có lẽ vì vậy, điều HLV Kim Sang Sik cần sau trận đấu này không phải thêm những lời khen. Ông cần các học trò tiếp tục giữ sự tỉnh táo để nhìn ra những khoảng trống trong lối chơi và nhanh chóng khắc phục. Bởi ở ASEAN Cup, những đối thủ mạnh hơn sẽ không bỏ lỡ các cơ hội mà Myanmar đã bỏ qua. Và khi đó, chiến thắng không còn dễ dàng như màn tổng duyệt trên sân Thái Nguyên.

Video bóng đá Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play):

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