Với thủ lĩnh là đội trưởng U17 Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực, nhà ĐKVĐ U17 quốc gia Hà Nội FC tỏ ra hoàn toàn trên chân so với Lâm Đồng. Mất 23 phút, Hải Dương mở tỉ số cho đội bóng của HLV Cristiano Roland, trước khi Hoàng Việt nhân đôi cách biệt sau đó 4 phút.

ĐKVĐ U17 quốc gia Hà Nội phô trương sức mạnh

Hàng công của Hà Nội thể hiện một sức mạnh khủng khiếp, cứ tấn công là gần như có bàn thắng. Đội trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực lập cú đúp(42′, 85′), trong khi Võ Đức Đạt (45′), Trần Mạnh Quân (54′), Nguyễn Khắc Minh Đức (72′) và Bùi Phi Hùng (90′) lần lượt ghi bàn, giúp Hà Nội thắng đậm 8-0. Tuy nhiên, trận thắng đậm của Hà Nội cũng có một vết gợn, bởi Hữu Trường bị đuổi khỏi sân ở phút 79.

Với trận thắng giòn giã này, Hà Nội chiễm chệ trên ngôi đầu bảng C, VCK bóng đá U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026. Bám đuổi phía sau Hà Nộ là Huế với cùng 3 điểm, sau khi đại diện cố đô đánh bại Đồng Tháp 1-0.

Đồng Nai bất ngờ hạ gục PVF 1-0

Trong khi đó, bảng B chứng kiến 2 bất ngờ ở ngày ra quân: Hai ứng viên vô địch là SLNA và PVF đều ngã đau trước 2 đối thủ bị đánh giá là yếu hơn. SLNA thúc thủ 0-2 trước CLB TPHCM, còn PVF bị Đồng Nai vượt qua với 1 bàn thắng.