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Trong trận giao hữu với Myanmar tối 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên, HLV kim Sang Sik sử dụng mạnh nhất của tuyển Việt Nam nhằm "tổng duyệt" cho ASEAN Cup 2026.
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Ba cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc rất được kỳ vọng.
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Không phải chờ lâu, với cú vô-lê đẹp mắt, Xuân Son mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.
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Xuân Son rất có duyên ghi bàn vào lưới Myanmar.
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Tiền đạo tuyển Việt Nam khiến hàng phòng ngự Myanmar phải hoạt động rất vất vả.
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Xuân Son thể hiện sức mạnh vượt trội của mình.
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Trong hiệp 2, tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự Myanmar với những pha không chiến.
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Trong khi đó, đây là trận ra mắt của tân binh Nguyễn Tài Lộc.
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Mỗi khi có bóng, anh luôn bị 2-3 cầu thủ Myanmar bám chặt.
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Dù không ghi bàn trận này nhưng Tài Lộc có màn trình diễn được đánh giá rất tốt.
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Cầu thủ nhập tịch còn lại là Hoàng Hên cũng thể hiện được hết khả năng.
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Phút 59, từ pha kiến tạo của Tiến Anh bên cánh phải, Hoàng Hên khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Myanmar, nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Hên trong màu áo ĐTQG.
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HLV Kim Sang Sik khẳng định những đóng góp của Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc giúp tuyển Việt Nam mạnh lên rất nhiều.

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