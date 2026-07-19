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Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên không giấu được niềm vui sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam, trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar.
Xuân Son, Đình Bắc cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của các CĐV Thái Nguyên trong trận thắng Myanmar 4-0.
HLV Kim Sang Sik cho biết ông và các cộng sự tiếp tục nghiên cứu nhằm giúp các cầu thủ nhập tịch phát huy hết sức mạnh, giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.