Việc U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một ASIAD 2026 là tín hiệu tích cực trước lễ bốc thăm. Cùng nhóm với chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ tránh được ba đối thủ mạnh này ở vòng bảng.

4 nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng bóng đá nam ASIAD 2026 - Ảnh: Asean Football

Lợi thế hạt giống giúp U23 Việt Nam có cơ hội rơi vào bảng đấu dễ thở hơn. Tuy nhiên, các nhóm còn lại có đội đáng gờm. Nhóm hai có Uzbekistan, Saudi Arabia, UAE và Thái Lan; nhóm ba gồm Iran, Kyrgyzstan, Qatar và Philippines; trong khi Kuwait, Hong Kong, Triều Tiên nằm ở nhóm bốn.

Vì thế, kịch bản U23 Việt Nam chung bảng với Uzbekistan hoặc Saudi Arabia, cùng Iran hay Qatar, vẫn tạo nên thử thách lớn. Ở nhóm hạt giống số một mang lại ưu thế nhưng dự báo nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik ở sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD 2026

Về lực lượng, U23 Việt Nam dự kiến sử dụng nòng cốt là lứa cầu thủ U21, phù hợp mục tiêu chuẩn bị dài hạn như SEA Games 34 năm 2027, VCK U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

VFF và HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn triệu tập thêm một số cầu thủ U23 giàu kinh nghiệm để làm điểm tựa, duy trì sự cân bằng và dẫn dắt các đàn em.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Osaka, Toyota, Nagoya và Kariya của Nhật Bản.

Video Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)