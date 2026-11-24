U17 Nhật Bản gây thất vọng khi thua Serbia 0-1, nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026. Đáng chú ý, đối thủ Serbia mới lần đầu tham dự giải đấu.

Video U17 Serbia ghi bàn duy nhất hạ U17 Nhật Bản:

Bóng đá trẻ Serbia mới lần đầu góp mặt tại sân chơi U17 World Cup. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng hai trận đầu tiên.

Trong cuộc đối đầu U17 Nhật Bản, U17 Serbia sớm tạo ra khác biệt ngay phút 11. Dragan Anokic thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tân binh U17 Serbia gây ấn tượng khi thắng 2 trận liên tiếp ngay trong lần đầu tiên tham dự - Ảnh: FIFA

Dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong phần lớn thời gian còn lại, U17 Nhật Bản vẫn bất lực trước hàng phòng ngự đối phương, đành chấp nhận thất bại 0-1.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ mặt trời mọc, sau thất bại 1-2 trước Colombia ở ngày ra quân. Sau hai lượt trận, U17 Nhật Bản đứng thứ ba bảng L với 0 điểm, ghi một bàn, thủng lưới ba lần và có hiệu số -2.

Ngược lại, tân binh U17 Serbia dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, ghi ba bàn và chưa để lọt lưới. Colombia đứng thứ hai với 3 điểm sau một trận, còn Honduras xếp cuối bảng.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Do đó, U17 Nhật Bản buộc phải đánh bại Honduras ở lượt cuối, đồng thời chờ các kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng đi tiếp.

Từ vị thế một đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá châu Á, Nhật Bản đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm trước sự trỗi dậy của tân binh Serbia.