U17 Việt Nam hòa New Zealand 3-3 đầy cảm xúc tại FIFA U17 World Cup 2026 là điều đáng ghi nhận, dù kết quả hài lòng nhưng cũng còn không ít điều vẫn khiến HLV Cristiano Roland phải tiếc.

U17 Việt Nam rất đáng khen

Sau thất bại 2-3 trước Bỉ ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào cuộc đối đầu với New Zealand cùng mục tiêu giành điểm, thậm chí chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương cho thấy không phải đối thủ dễ chơi như những nhận định dựa trên kết quả lượt đầu tiên, thậm chí U17 New Zealand cho thấy sự vượt trội cả về tốc độ lẫn sức mạnh so với U17 Việt Nam.

Ưu thế đó nhanh chóng giúp đội bóng tới từ châu Đại Dương vượt lên dẫn bàn trước bằng một tình huống tấn công biên chớp nhoáng ở phút thứ 19.

U17 Việt Nam có thêm một trận đấu đáng khen ở U17 World Cup 2026

Cũng với lợi thế thể hình, U17 New Zealand tiếp tục tận dụng để ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam. Nhưng, trong thế trận không dễ dàng các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn chơi kiên trì để tìm được những bàn gỡ ở những thời điểm quan trọng.

Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với pha đá phạt thành bàn cùng đường kiến tạo cho Đại Nhân. Đến thời gian bù giờ, Duy Khang ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, giúp U17 Việt Nam tránh được thất bại thứ hai liên tiếp.

Ngoài ba bàn thắng, U17 Việt Nam còn cho thấy khả năng tổ chức tấn công tương đối tốt. Các cầu thủ sẵn sàng phối hợp, đột phá và dứt điểm thay vì chỉ tìm cách bảo vệ phần sân nhà.

Đây là điểm tích cực khi U17 Việt Nam không bị cuốn hoàn toàn vào cách chơi của đối thủ, dù phần lớn thời gian phải ở thế rượt đuổi.

Còn đó những tiếc nuối

Từ diễn biến trận đấu, U17 Việt Nam có được 1 điểm rõ ràng đáng mừng bởi liên tục bị dẫn trước một cách khá dễ. Nhưng đây cũng lại là điều đáng tiếc đối với các học trò của HLV Cristiano Roland.

Trên thực tế, đại diện châu Đại Dương không cần (hoặc không thể) đưa ra những pha phối hợp quá phức tạp để ghi bàn. New Zealand khai thác hiệu quả các tình huống bóng bổng, trong khi hàng phòng ngự U17 Việt Nam tỏ ra thiếu chính xác ở việc phán đoán điểm rơi, tranh chấp hoặc đánh chặn từ xa.

Lẽ ra U17 Việt Nam có thể giành kết quả tốt hơn khi đã chơi sòng phẳng trước New Zealand

U17 Việt Nam nếu làm tốt hơn nhiệm vụ phòng ngự, có lẽ mọi thứ đã khác bởi hàng công chơi tương đối thăng hoa, đồng thời tạo ra chẳng ít cơ hội về phía New Zeland.

Càng đáng tiếc khi việc để thủng lưới quá dễ và tương đối nhanh sau khi U17 Việt Nam tái lập thế quân bình cũng khiến các chân sút trên hàng công phải xử lý vội vã dẫn tới thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Dẫu vậy, cũng cần công bằng với thầy trò HLV Cristiano Roland. Sau hai trận tại World Cup, U17 Việt Nam đã thể hiện khả năng cạnh tranh và tinh thần thi đấu tích cực cũng như điểm sáng khá lớn với hàng công.

Riêng trận gặp New Zealand, một điểm giành được trong hoàn cảnh ba lần bị dẫn trước không phải kết quả tệ. Nhưng nếu chắt chiu hơn ở cả hai đầu sân, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể nhận được nhiều hơn thế, thay vì 1 trận hoà ở phút bù giờ.

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