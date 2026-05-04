Sau trận hòa kịch tính trước U17 nữ Thái Lan ngày ra quân, U17 nữ Việt Nam đối đầu U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026. Trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp, thầy trò HLV Okiyama Masahiko xác định chơi chậm, chắc, đá phòng ngự phản công.

U17 nữ Việt Nam thất thủ 0-3 trước U17 Trung Quốc

Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội và bàn mở tỉ số đến ở phút 16 sau một tình huống phạt góc. Người đánh đầu tung lưới U17 nữ Việt Nam là Ju Zhitong.

Tính tới phút 26, U17 nữ Việt Nam chỉ cầm bóng 16% và không có cú dứt điểm nào. Bên kia chiến tuyến, U17 nữ Trung Quốc tiếp tục tạo ra áp lực lớn và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 32. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Ju Zhitong băng vào dứt điểm cận thành tung lưới U17 nữ Việt Nam.

Chủ nhà tỏ ra quá mạnh so với tuyển nữ U17 Việt Nam

Phút 49, từ tình huống phạt góc, Cheng Wandi bật cao đánh đầu khiến thủ môn U17 nữ Việt Nam bó tay. Hàng phòng ngự của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở những pha không chiến.

Sau khi bị dẫn 3 bàn, U17 nữ Việt Nam chơi rất cố gắng, nhưng thế trận một chiều vẫn được đội chủ nhà tạo ra. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về U17 nữ Trung Quốc.