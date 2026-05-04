"Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Đội tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025 gồm ông Kim Sang Sik (Quốc tịch Hàn Quốc), Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia; Các ông Yoon Dong Hun (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Jung Soo (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Woon Jae (Quốc tịch Hàn Quốc) đảm nhận vị trí Trợ lý Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia", thông báo của Bộ VH, TT&DL.

HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam thống trị khu vực. Ảnh: S.N

Trong năm 2025, HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 đầy kịch tính trước Thái Lan. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải đấu khu vực.

Tháng 9/2025, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik vượt qua vòng loại, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Tại VCK, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc, giành HCĐ.

Trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan (tháng 12/2025), U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 3-2, giành HCV. Thành tích này khép lại một năm 2025 vô cùng ấn tượng với bóng đá Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú ý, nhà cầm quân sinh năm 1976 là người đầu tiên giành ngôi vô địch cả ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games chỉ trong 1 năm.