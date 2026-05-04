686931267_1300761492257761_3786374912972730889_n.jpg
Chiều 3/5 (theo giờ địa phương), U17 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.
u17 viet nam 4.jpg
Đây cũng là buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Cristiano Roland theo lịch hoạt động chính thức của VCK U17 châu Á 2026. 
u17 viet nam 1.jpg
Các cầu thủ thể hiện sự tập trung cao độ, hướng tới trận mở màn với phong độ tốt nhất.
u17 viet nam 5.jpg
Dưới trời nắng khá gắt, các cầu thủ trẻ Việt Nam tập luyện hăng say.
u17 viet nam 7.jpg
U17 Việt Nam luyện kỹ các phương án tấn công.
u17 viet nam 11.jpg
Đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẵn sàng chơi tấn công trước U17 Yemen. 
u17 viet nam 3.jpg
 U17 Việt Nam đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm
u17 viet nam 10.jpg
Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn khi chung bảng cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. 
u17 viet nam 2.jpg
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), đối đầu U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE (14/5).
u17 viet nam 8.jpg
HLV Cristiano Roland quyết tâm giúp U17 Việt Nam chinh phục tấm vé World Cup.

Ảnh: VFF