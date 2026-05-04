Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn khi chung bảng cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), đối đầu U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE (14/5).

Trong 3 đối thủ trên, U17 Yemen được đánh giá là "mềm" nhất với U17 Việt Nam. Ở bảng đấu có sự cạnh tranh rất khốc liệt 2 tấm vé đi tiếp, Nguyễn Lực và các đồng đội phải giành chiến thắng. Nếu hoà hoặc thua, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam là vô cùng khó khăn.

Ngoài 3 điểm làm vốn, chiến thắng trước U17 Yemen trong trận mở màn VCK U17 châu Á 2026 cũng tạo đà tâm lý với các cầu thủ trẻ Việt Nam, bởi hai đối thủ của họ "khó nhằn" hơn rất nhiều.

U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải châu Á. Ảnh: VFF

Trước VCK U17 châu Á 2026, nhiều ý kiến cho rằng U17 Việt Nam có thể chơi sòng phẳng và gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Nếu kịch bản này xảy ra, đây là điều rất tuyệt vời, giúp nhà vô địch Đông Nam Á cầm chắc vé vào tứ kết, đồng thời là suất dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, tuỳ vào diễn biến trận đấu cũng như thế trận, HLV Cristiano Roland sẽ đưa ra những quyết định của mình. Có một thực tế rất rõ ràng, U17 Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất bảng đấu, vì vậy việc giành 1 điểm trước đối thủ này cũng là thành công với U17 Việt Nam.

Nói cách khác, U17 Việt Nam làm hết sức giành kết quả tốt nhất trước U17 Hàn Quốc. Nhưng nếu quá tự tin và không giữ được cái đầu lạnh, đội bóng của HLV Cristiano Roland có thể phải trả giá đắt, bởi đối thủ không phải là tay mơ, từng 3 lần dự World Cup và vào bán kết ở VCK U17 châu Á 2025.

U17 Việt Nam quyết giành vé dự World Cup 2026.

Có được kết quả thuận lợi, cùng việc giữ sức cho các trụ cột ở trận gặp U17 Hàn Quốc, U23 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính quyết định với U17 UAE ở cuối vòng bảng. Đây được xem là trận "chung kết" với cả hai đội.

Ở VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam và U17 UAE hoà nhau 1-1. Sau 1 năm, cả hai có khá nhiều sự thay đổi, trong đó U17 Việt Nam đang là một tập thể chơi gắn kết, có bản sắc, bản lĩnh, "lì lợm" hơn.

U17 UAE không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng trong một trận đấu có tính chất "sinh tử", U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đá sòng phẳng và giành chiến thắng.