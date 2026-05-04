HLV Phan Như Thuật đạt được thỏa thuận dẫn dắt CLB Hà Tĩnh kể từ vòng 22 LPBank V-League 2025/26, thay cho HLV Nguyễn Công Mạnh. Nhà cầm quân sinh năm 1984 ra mắt đội bóng ngay trong buổi tập chiều 4/5.

Trước đó, CLB Hà Tĩnh nói lời chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh sau chuỗi phong độ kém. Sau 21 vòng đấu, Hà Tĩnh đứng thứ 9 với 24 điểm (6 chiến thắng, 6 trận hòa và 9 thất bại). Dù gần như trụ hạng thành công, nhưng màn thể hiện của đội bóng núi Hồng lại không đạt được sự kỳ vọng. Đáng chú ý, họ chỉ ghi được 12 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Hà Tĩnh là đội ghi bàn ít nhất tại V-League mùa này.

HLV Phan Như Thuật ngồi "ghế nóng" CLB Hà Tĩnh.

Việc bổ nhiệm HLV Phan Như Thuật được xem là cú hích cần thiết giúp Hà Tĩnh chơi khởi sắc hơn ở những vòng đấu cuối. Trước mắt, cựu thuyền trưởng SLNA có trận đấu được dự báo khó khăn khi Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 22.

HLV Phan Như Thuật từng có 2 giai đoạn dẫn dắt SLNA (2023 và 2024). Dấu ấn lớn nhất của chiến lược gia này là giúp SLNA trụ hạng và vào tới chung kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Sau khi chia tay SLNA, HLV Như Thuật từng làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND, ngoài ra còn làm trợ lý cho HLV Đinh Hồng Vinh ở U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik tại tuyển Việt Nam.