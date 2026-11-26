HLV Cristiano Roland nói những lời gan ruột sau khi U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình nhiều cảm xúc tại World Cup 2026.

Thua U17 Mali 0-2, U17 Việt Nam chính thức chia tay World Cup 2026. Đánh giá về trận đấu cũng như màn thể hiện của các học trò tại giải, HLV Cristiano Roland cho biết: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đáng được tuyên dương sau chặng đường đã qua. Sau giải đấu này các cầu thủ trẻ học được rất nhiều điều bổ ích. Lứa cầu thủ này xứng đáng được đầu tư và quan tâm hơn nữa. họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam".

HLV Cristiano Roland bật khóc, động viên các cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

"Tôi hơi buồn khi U17 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực để kiếm điểm nhưng khó khăn trước các đối thủ mạnh. U17 Việt Nam cũng thua về thể chất. Nhưng tôi muốn các cầu thủ vui lên, vì màn thể hiện đã rất tốt. Sau giải đấu toàn đội trở về nước, tiếp tục tập luyện để cống hiến cho bóng đá Việt Nam", thuyền trưởng U17 Việt Nam nói thêm.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh cần ưu tiên cải thiện về thể trạng của cầu thủ Việt Nam: "Đó là vấn đề chung của bóng đá Việt Nam. Tôi là HLV, và việc phải làm là động viên cầu thủ làm tốt nhất có thể trong trạng thái sẵn có. Tôi rất mong có thêm sự quan tâm và đầu tư vào bóng đá để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn, quan tâm hơn cho cầu thủ, qua đó đạt kết quả tốt nhất".

U17 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: M.A

Trong chia sẻ với các cầu thủ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã bật khóc, ông nói: "Chúng ta làm việc bằng tình yêu, đam mê và khát khao. Khi không đạt được kết quả như mong muốn, việc các cầu thủ có buồn là chuyện bình thường. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là các em cố gắng, vươn lên và vượt qua chính mình sau mỗi buổi tập, trận đấu. Khi không đạt được kết quả, phải có cảm xúc để lấy động lực chinh phục tương lai".

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