U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại hành trình với một điểm cùng năm bàn thắng đáng nhớ.
Video highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali:
Ghi bàn:
U17 Mali: Sanaba Keita (56'), Djigui Koita (82')
Đội hình ra sân
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Quý Vương (6), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Anh Hào (13), Duy Khang (Ngọc Sơn 65'), Lê Sỹ Bách (N.H. Đ. Việt Nam 65').