U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp tại FIFA U17 World Cup 2026, nhưng trước Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland cần nhiều hơn sự may mắn để tạo nên bất ngờ.

Hy vọng

Sau hai lượt trận tại World Cup U17 2026, U17 Việt Nam mới giành một điểm, trong khi Mali toàn thắng trước New Zealand và Bỉ, sớm giành vé đi tiếp.

Sự chênh lệch ấy khiến cuộc đối đầu lúc 20h ngày 26/11 trở thành thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland. Nhưng trong hoàn cảnh này, U17 Việt Nam vẫn có lý do để hy vọng.

U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành trọn 3 điểm trước Mali ở trận đấu cuối vòng bảng

Mali đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, không còn chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá. Đại diện châu Phi có thể tính toán lực lượng, giữ sức cho các trụ cột hoặc trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị trước vòng knock-out.

Trong khi đó, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ có 4 điểm, mở ra cơ hội giành vé đi tiếp.

Quan trọng hơn, hy vọng ấy không hoàn toàn đến từ việc đại diện châu Phi đã có vé mà từ chính đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Bởi sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam thực tế đã ghi được 5 bàn thắng vào lưới những đối thủ được coi mạnh hơn.

Tuy nhiên, có khả năng gây bất ngờ không đồng nghĩa đủ sức giành chiến thắng. Đặc biệt khi đối thủ là đội bóng đã đánh bại cả Bỉ lẫn New Zealand một cách rất thuyết phục.

Nhưng hy vọng vẫn có, nhất là khi bóng đá luôn có chỗ cho những kết quả ngoài dự đoán, đặc biệt ở các giải đấu trẻ như U17.

Cần U17 Việt Nam khác biệt

Điều đáng ngại trước trận Mali không chỉ là sự chênh lệch về năng lực, mà còn là tâm lý trông chờ vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của U17 Việt Nam.

Mali đã có vé đi tiếp không đồng nghĩa đối thủ này chơi thiếu quyết tâm. Ngay cả khi thay đổi đội hình, những cầu thủ dự bị cũng có động lực chứng minh năng lực để cạnh tranh vị trí ở vòng knock-out.

Nhưng để làm điều đó bắt buộc HLV Roland và các học trò phải tự thay đổi chính mình

Bởi vậy, nếu U17 Việt Nam đặt hy vọng vào việc đối thủ giữ sức, chủ quan hoặc không còn động lực, đó sẽ là một tính toán thiếu thực tế. Vậy nên thầy trò HLV Roland cần chuẩn bị tâm lý, đồng thời giải quyết những vấn đề của chính đội bóng áo đỏ.

6 bàn thua cũng phơi bày nhiều hạn chế, những khoảng trống trong phòng ngự, khả năng chống bóng bổng và sự thiếu tập trung đều có thể khiến U17 Việt Nam trả giá.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam ngoài việc trông vào sự xuất sắc của những cá nhân trên hàng công cũng cần tổ chức tốt đa dạng, tận dụng cơ hội hiệu quả hơn và quan trọng nhất là không tiếp tục đẩy mình vào thế phải rượt đuổi tỷ số.

Điều đó không có nghĩa thầy trò HLV Roland phải từ bỏ ý định giành chiến thắng để tập trung phòng ngự. Ngược lại, trước đối thủ mạnh, muốn thắng càng phải biết lựa chọn thời điểm tấn công, giữ cự ly đội hình và hạn chế sai lầm.

Một chiến thắng trước Mali là thành tích đáng nhớ. Nhưng trước khi nghĩ đến điều ấy, U17 Việt Nam phải chứng minh mình đủ khả năng tạo ra cơ hội bằng chính năng lực, thay vì trông chờ vào may mắn hay đối thủ tự thua.

Phép màu có thể xuất hiện trong bóng đá, nhưng không phải phương án để chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng. Nếu muốn tạo bất ngờ trước Mali, U17 Việt Nam phải tự giành lấy cơ hội, thay vì chờ đợi được trao cho mình.