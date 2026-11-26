U17 Việt Nam chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Mali. Dù vậy, hành trình của thầy trò Cristiano Roland vẫn nhận nhiều lời khen từ CĐV Đông Nam Á.

Thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G khiến U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng với một điểm, hiệu số -3 và tụt xuống vị trí thứ chín trong nhóm các đội xếp thứ ba.

Dù không thể giành vé vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam vẫn tạo dấu mốc đáng nhớ khi giành điểm số đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup 11 người.

CĐV Đông Nam Á dành lời khen cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026 - Ảnh: M.A

Trước đại diện Tây Phi, các cầu thủ áo đỏ thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong hiệp một. Tuy nhiên, những pha lập công của Keita phút 57 và Koita phút 82 khiến đại diện Đông Nam Á chấp nhận thất bại.

Chứng kiến màn trình diễn này, một CĐV Thái Lan bình luận: "Chỉ thua Mali với tỷ số 0-2 là kết quả không hề tệ. U17 Việt Nam đã chiến đấu hết mình trước một đối thủ vượt trội về thể chất".

Một người hâm mộ Indonesia tiếc nuối: "Họ đã chơi đầy cố gắng trong cả ba trận đấu nhưng kết quả không như mong đợi. Bóng đá Đông Nam Á cần có thêm nhiều đại diện được cọ xát ở sân chơi World Cup".

CĐV Malaysia đánh giá: "Ghi 5 bàn trước Bỉ và New Zealand, sau đó chỉ thua Mali với cách biệt 2 bàn là thành tích đáng ghi nhận".

Trong khi đó, một người hâm mộ Singapore động viên: "Hãy ngẩng cao đầu, Việt Nam. Đây mới chỉ là khởi đầu của một thế hệ cầu thủ đầy triển vọng".

Một CĐV Indonesia khác nhận xét: "Dù không thể tiến xa, Việt Nam vẫn cho thấy bóng đá Đông Nam Á có thể cạnh tranh tại World Cup".

Dù chia tay Qatar sau vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với năm bàn thắng và trận hòa nghẹt thở 3-3 trước New Zealand.

Video highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali: